Eigene Lebenskompetenzen erkennen

Main-Tauber-Kreis.Kürzlich fanden in der Aktiv Welt Külsheim zwei Schüler-Multiplikatoren-Seminare zur Suchtprävention für Jugendliche der achten Jahrgangsstufe statt. Gerhard Heine und Mathias Schulz bildeten als Mitarbeiter des AGJ-Fachverbands für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg mit Unterstützung der Kommunalen Suchtbeauftragten Sigrid Mündlein rund 40 Jugendliche fort.

Ob Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda, Josef-Schmitt-Realschule in Lauda, die Gemeinschaftsschulen Eduard-Mörike-Schule in Bad Mergentheim und Pater-Alois-Grimm-Schule in Külsheim sowie Realschule und Werkrealschule Creglingen – die Jugendlichen zeigten schulartenübergreifend sehr großes Interesse am Thema.

Dabei wurden vor allem so genannte Peer-Leader ausgebildet, also Jugendliche, die sich in der Klasse zum Beispiel als Klassensprecher oder in einer Führungsrolle engagieren.