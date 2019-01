Ein Erfolg, der nicht vom Himmel fällt

Mit der erneuten Auszeichnung als Fünf-Sterne-Radweg kann der Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ mit einem Alleinstellungsmerkmal aufwarten.

Main-Tauber-Kreis. Der Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ gehört weiterhin zu den Spitzenangeboten für Radtouristen im Land Baden-Württemberg und in der gesamten Bundesrepublik.

Am Montag überreichte die Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), Dr. Gudrun Zühlke, am Messestand auf der CMT in Stuttgart, im Beisein zahlreicher Bürgermeister aus dem Main-Tauber-Kreis, an den Ersten Landesbeamten des Main-Tauber-Kreises, Dr. Ulrich Derpa, und an den Geschäftsführer des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“, Jochen Müssig, zum vierten Mal in Folge, die Zertifizierungsurkunde für das bereits 2009 erreichte Prädikat „Fünf-Sterne-Radweg“.

Ungebrochene Motivation

Dass diese Zertifizierung nicht einfach zu bekommen ist, machte die Vorsitzende des ADFC-Landesverbandes, Dr. Gudrun Zühlke, bei der Übergabe der Zertifizierungsurkunde deutlich.

„Der Radfernweg „Liebliches Taubertal“ ist nach wie vor der einzige Radweg in Baden-Württemberg, der mit der höchsten Qualitätsstufe (fünf Sterne) ausgezeichnet ist, und er ist bundesweit neben dem Schlösserradweg im Allgäu, einer von zwei Radfernwegen, die dieses Prädikat bisher überhaupt bekamen.

Der Dank und die Anerkennung der ADFC-Vorsitzenden galten daher auch allen Beteiligten und Akteuren für deren ungebrochene Motivation, denn es sei nicht einfach, eine solche Zertifizierung mit einem guten Ergebnis durchzustehen. Zühlke betonte auch, dass es aufwendig sei, für die immer mehr steigenden Ansprüche der Radtouristen die nötige Infrastruktur an buchbaren Wegen, hilfreicher Beschilderung, sauberen Rastplätzen und ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen. Beim ersten Mal habe das Ganze noch Neuigkeitswert, und alle seien auf gleichem Stand.

„Die Höchstbewertung mit fünf Sternen zu bekommen, ist eine Sache, meinte die ADFC-Landevorsitzende, sie zu verteidigen, ist allerdings viel schwieriger, denn es bedarf der ständigen Verbesserung und Pflege des bestehenden Radwegs“.

Mit der idealen Vernetzung der Radwege, die das Taubertal und die benachbarten Regionen durchqueren, sei ein einmaliges Angebot an Sehenswürdigkeiten für die Besucher entstanden.

Je länger aber so ein Radfernweg schon bestehe, umso schwieriger werde die Aufgabe, eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung des Weges anzustoßen. Trotz aller Hindernisse hätten es die Anrainer-Kommunen von Rothenburg bis Freudenberg erneut geschafft, die Auszeichnung mit fünf Sternen für den „Klassiker“ zu erreichen. Besonderen Dank sprach die Vorsitzende an dieser Stelle dem Geschäftsführer des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“, Jochen Müssig aus, der in all den Jahren mit großem Engagement für die kontinuierliche Steigerung der Qualität des Radweges geworben und gearbeitet habe. „Das muss erst mal einer nachmachen“, so Dr. Zühlke.

Müssig selbst zeigte sich erfreut über die erneute Zertifizierung. Man habe das Ziel, die Höchstwertung mit fünf Sternen wieder erreicht. Damit besitze das „Liebliche Taubertal“ sowohl bundesweites als auch im europäischen Vergleich ein Alleinstellungsmerkmal, denn noch nie sei es einer Landschaft gelungen, diese Bewertung zum vierten Mal in Folge zu erringen. In nahezu vier Jahrzehnten habe sich der Radweg „Der Klassiker“ in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden fortentwickelt.

Die Beschilderung entspreche den Vorgaben der Forschungsgemeinschaft Straße und Verkehr. Die Hotellerie und Gastronomie habe sich besonders auf den Radtourismus eingestellt, es wurden Servicestellen und Pannenhilfen ausgebaut, und inzwischen wird der Radweg auch durch ein dichtes Netz von Elektroladestellen begleitet. Der radelnde Gast kann heute bei nahezu 80 Stellen Elektro-Akku für Räder aufladen.

Stolz ist Jochen Müssig auch auf die Kombination Fahrradfahren und Bahnfahren, denn mit der Westfrankenbahn, der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg und dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar habe man wichtige Partner an der Seite.

Erfreut zeigte ich Müssig zudem über den Einsatz des Radbusses zwischen Weikersheim und Rothenburg. Dieses Angebot werde man noch weiter bewerben, um noch eine höhere Auslastung zu erreichen.

Der Radweg „Der Klassiker“ wird zudem von zwölf Hörstationen begleitet. An besonderen Stellen können radelnde Gäste über den an der Hörstationen aufgebrachten QR-Code authentische Beschreibungen von Landschaftsszenen, historischen Gebäuden oder auch Naturereignissen herunterladen und anhören.

Bis 20. Januar vertreten

Noch bis zum 20. Januar wird sich die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ auf der „Caravan Motor Touristik“ (CMT) in Stuttgart vorstellen. Bei dieser größten europäischen Touristikmesse wird der Tourismusverband wieder auf seine Produktlinien Radeln, Wandern, Kultur, Kulinarik, Aktiv und Gesundheit setzen.

Der Informationsstand befindet sich in Halle 6 (Stand Nummer F 40). Präsentiert werden traditionelle sowie neue Angebote – das Schwerpunktthema „Taubertal kulinarisch erleben“ geht bereits ins zweite Jahr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019