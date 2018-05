Ein Glücksfall für das frühere Kloster

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Die Nardini-Schule in Tauberbischofsheim wird zum neuen Schuljahr 2018/2019 in die Klosteranlage Gerlachsheim umziehen. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichneten kürzlich Landrat Reinhard Frank sowie die Direktorin der Stiftung „Erzbischöfliches Kinder- und Jugendheim St. Kilian“ in Walldürn, Iris Hellmuth-Gurka. Die Stiftung ist Trägerin von schulischen und sozialpädagogischen Maßnahmen im Main-Tauber-Kreis, der Nardini-Schule, der Sozialpädagogischen Tagesgruppe „Arche Noah“ und der Sozialen Gruppenarbeit (SGA) „Sternenkinder“.

Ebenso wird der Vertrag durch einen Vertreter des Landes Baden-Württemberg unterzeichnet werden. An dem Unterschriftstermin nahmen auch die stellvertretende Schulleiterin Sarah Lampe, der Bereichsleiter Sozialpädagogik Steffen Gimber sowie als verantwortlicher Dezernent im Landratsamt Jochen Müssig teil. „Es ist ein Glücksfall, dass wir uns gefunden haben“, kommentierte Landrat Reinhard Frank die Vereinbarung zwischen der Schule als Mieterin und dem Landkreis oder künftig dem Land als Vermieter. Die Klosteranlage Gerlachsheim habe mehr als 40 Jahre lang ein sehr beliebtes Seniorenheim beherbergt. Diese Nutzung sei aufgrund der neuen Landesheimbauverordnung inzwischen nicht mehr möglich, so dass neue Pflegeheimplätze in Distelhausen, Grünsfeld und interimsweise in Tauberbischofsheim geschaffen wurden.

Guter Nutzungsmix

„Aber dennoch handelt es sich beim Kloster Gerlachsheim um ein sehr schönes Gebäude mit Parkanlage in toller Lage, für das wir nun einen guten Nutzungsmix entwickeln konnten“, sagte Landrat Frank. Im Erdgeschoss ist bereits im vergangenen Sommer der Bildungsträger Inab eingezogen, der junge Frauen und Männer in den Berufen Fachpraktiker Küche und Fachpraktiker Hauswirtschaft ausbildet. Zumeist sind diese Auszubildenden ehemalige Absolventen von Förderschulen, so dass die Nardini-Schule gut zu dem bestehenden Angebot passt.