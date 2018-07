Ein großes Hoch auf die Freundschaft

Anzeige

Röttingen.„Ein Freund, ein guter Freund“ – mit diesem Lied versichern sich die drei Freunde Willi, Hans und Kurt nach einer gemeinsamen Weltreise ihrer unverwüstlichen Freundschaft, der nichts und niemand etwas anhaben kann.

Doch die Prüfung folgt auf dem Fuß: Vom einen Tag auf den anderen sind sie auf einmal keine Millionäre mehr, sondern pleite. Das Haus samt Mobiliar wird gepfändet und der Bankier hat sich mit all ihrem Geld auf die Fidschi-Inseln abgesetzt. Doch so leicht geben die drei Lebemänner nicht auf, an einer verlassenen Landstraße kommt ihnen die Idee, eine heruntergekommene Tankstelle aufzupolieren und neu zu eröffnen. Sie planen ihr ganz großes Comeback ins Arbeitsleben.