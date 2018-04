„Ein Meilenstein in der Beziehung zu Gott“

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Nach einem Jahr des Konfirmandenunterrichts stehen nun die Konfirmationen an. In ganz Württemberg sind es diesmal rund 19 000 Jugendliche, für die die Konfirmation einen „Meilenstein auf dem Weg ins Erwachsenenleben und in der Beziehung zu Gott“ darstellt, wie es Landesbischof Frank Otfried July nannte. In Festgottesdiensten bekennen sie sich zum christlichen Glauben und zu ihrer Kirchenzugehörigkeit. Darüber hinaus werden die Konfirmanden durch Handauflegen gesegnet und erhalten ihren persönlichen biblischen „Denkspruch“, der sie ein Leben lang begleiten soll.

Jetzt können sie auch Taufpaten werden und haben das Recht, mit vollendetem 14. Lebensjahr an Kirchenwahlen teilzunehmen. Zudem werden innerhalb der Landeskirche etwa 600 Jugendliche im Konfirmationsgottesdienst getauft. Die Verlegung der Konfirmationen auf die Zeit nach Ostern hilft, den Veränderungen im Schulleben gerecht zu werden und Passion und Ostern besser in den Unterricht zu integrieren. Immer mehr Kirchengemeinden auch im Weikersheimer Bezirk bieten jetzt einen zweigeteilten Konfirmandenunterricht an. Dabei findet der erste Teil in der dritten Klasse, der zweite Teil in der achten Klasse statt.

Zusammen mit ihren Pfarrern haben die jungen Menschen im Konfirmandenunterricht überlegt, was der christliche Glaube für ihr Leben bedeuten kann und was Christen dazu beitragen können, dass die Welt eine gesicherte Zukunft hat.