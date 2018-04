Ein neues Selbstverständnis gefordert

Anzeige

Die technologischen Entwicklungen sowie Produktionssysteme und Fertigungsanlagen werden immer intelligenter und datenbasierter. Dies bedingt auch einen Wandel in den Prozessen, in der Denkweise sowie in der Gestaltung der Arbeit.

Alles miteinander vernetzt

In der Werkstatt der Zukunft automatisieren sich Abläufe, und Systeme werden miteinander vernetzt. So ist vor allem eine höhere Flexibilität, Dynamik und Agilität gefordert. Menschen, Maschinen, Anlagen, Einkauf, Fertigung, Logistik und Produkte kommunizieren in der Industrie 4.0 direkt miteinander. Daraus ergeben sich enorme Potenziale und Chancen, auch für das Handwerk der Zukunft.

„Doch nehmen wir diese Chancen auch wahr und die Herausforderung an und wie lässt sich die digitale Transformation gestalten?“ Fragen, denen Diplom-Designer Christoph Krause, Leiter des Kompetenzzentrums Digitales Handwerk in Koblenz, beim zweiten Empfang der Handwerker des Main-Tauber-Kreises auf den Grund ging.

Eingeladen hatte das Amt für Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises in Kooperation mit der Handwerkskammer und der Kreishandwerkerschaft in die Betriebshalle des Maler- und Verputzerbetriebes Baumann GmbH im Gewerbegebiet am Dittwarer Bahnhof.

In einem wahren Feuerwerk von digitaler Fachkompetenz führte Krause durch eine Thematik, deren Ende von den gespannt lauschenden Zuhörern nur vage erahnt werden konnte. Eines wurde aber jedem klar: Wer die Chancen der Digitalisierung nicht nutzt, gehört zu den großen Verlierern. Denn schon bald werden alle Produkte, mit denen das Handwerk umgeben ist, Daten senden und empfangen. Dies bietet die Chance und die Herausforderung völlig neuer Wertschöpfungsketten. Für Unternehmen bedeutet das: Wer heute Produkte und Dienstleistungen für die digitalen Gewohnheiten und Wünsche von morgen weiterentwickelt, wird künftig vorne sein. In vielen einzelnen Bereichen sind Unternehmen schon heute digitalisiert, nutzen Computer, Smartphones und Tablets. In Zukunft werden jedoch alle Unternehmensprozesse der Digitalisierung unterzogen, von Planung über Produktion bis zur Kommunikation mit dem Kunden.

Nicht jedes Unternehmen wird gleich mit Hilfe von 3D-Druckern produzieren, so der Referent. Allerdings werden alle Unternehmen ihre Geschäftsprozesse digitalisieren müssen – und über digitale Plattformen mit ihren Kunden kommunizieren. Digitalisierung bedeutet die rasante Zunahme der Nutzung von digitalen Werkzeugen und deren gleichzeitige Vernetzung. Schon heute sind Autos, Türschlösser und Heizungsanlagen mit dem Internet verbunden und bieten für die Kunden oft mehr Sicherheit und Komfort. Themen wie die vernetzte Produktion, das Internet der Dinge oder aber die Veränderung um Service 4.0 betreffen Unternehmen wie Gesellschaft in allen Bereichen. Digitalisiert wird ohne Ausnahme. Wer erfolgreich sein will, muss umdenken und die Chancen der Digitalisierung nutzen.

Die Fragstellung, so Krause, müsse lauten: „Kann mein jetziges Geschäftsmodell noch bestehen? Lässt es sich durch digitale Kanäle zum Kunden erweitern?“ Die Digitalisierung zwinge jeden schnell, neue Dinge zu lernen. „Nur wer etwas weiß, kann die richtigen Entscheidungen treffen“. Krauses Rat: „Nutzen Sie die Chancen des Nachwuchses. Bringen Sie junge digitale Denker in Verantwortung für konkrete Digitalisierungsprojekte in Ihrem Unternehmen und lassen Sie sich vom Nachwuchs in Sachen Digitalisierung weiterbilden“.

Für ganz wichtig erachtete der Referent auch den Aufbau und Gebrauch von Netzwerken, denn erfolgreiche Digitalisierung gelinge nur in übergreifenden Netzwerken. Sich allein aus seinem Gewerk den Herausforderungen zu stellen, werde immer schwieriger. Hilfreich sei auch das Vernetzten mit den Kompetenzzentren Mittelstand Digital und natürlich die Inanspruchnahme der unterschiedlichen finanziellen Förderprogramme.

Digitale Transformation

Die Vernetzung von Mensch und Maschine, Produkten und Daten bilde die Grundlage der digitalen Transformation. Um diese erfolgreich zu gestalten, braucht es neue Formen des Denkens und der Innovation. Raus aus dem Branchendenken hin zum Blick über den Tellerrand.

„Da, wo Visionen entstehen, da braucht es auch Menschen, die diesen Ideen Leben einhauchen und aus abstrakten Ideen handfeste Lösungen machen“, so das Fazit des Diplom-Designers am Ende seines Vortrages.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.04.2018