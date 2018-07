Ein Tag auf dem Erlebnisbauernhof als Preis

Anzeige

Das Abenteuer fehlte ebenfalls nicht, so wurde ein Staudamm gebaut, und manche Kinder und Lehrer fuhren gemeinsam mit dem Kanu den Mühlkanal entlang. Auch wenn sich die Klassen vorher nicht kannten, wurden einige Freundschaften geschlossen. Gerade beim Fußballspiel lernten sich die Schüler schnell kennen. Im Tipi-Zelt wurde gemeinsam gegessen und wurden kleine Geschichten erzählt. Die Bastelstation der RAGZ war ebenfalls sehr beliebt. Nach dem Würstchengrillen am Mittag mussten sich die Klassen wieder verabschieden. Die Kinder bekamen ein Zahnpflege-Set als kleine Erinnerung mit nach Hause. Die Aktion „Ich bin cool, ich war auf dem Stuhl!“ findet jährlich in den dritten und vierten Klassen der Grund- und sonderpädagogischen Schulen im Main-Tauber-Kreis statt. Hierbei lassen sich die Schülerinnen und Schüler bestätigen, dass sie eine Vorsorgeuntersuchung bei ihrem Zahnarzt gemacht haben. Wenn die komplette Klasse abgegeben hat, können die Kinder einen Ausflug gewinnen. Drei Klassen werden hierbei ausgelost. In diesem Schuljahr haben 19 Schulklassen an der Verlosung teilgenommen.

Sieger waren die Klasse 4 a der Grundschule Boxberg, die Klasse 4b der Freiherr-von-Zobel-Schule Großrinderfeld sowie die Klasse 3 der Grundschule Reichholzheim. Diese Aktion wird von der RAGZ Main-Tauber-Kreis veranstaltet, um die Wichtigkeit der Vorsorgeuntersuchungen aufzuzeigen.

Das Wohl der Zahngesundheit steht bei der Aktion im Vordergrund. lra

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.07.2018