Eine Million Euro für Laurentiusberg

Über 15,5 Millionen Euro an Förderung für den Städtebau fließen aus Stuttgart in den Main-Tauber-Kreis.

Main-Tauber-Kreis/Stuttgart. „Die Zahlen zur Städtebauförderung sind ein weiterer Schritt in die richtige Richtung zur nachhaltigen Entwicklung unserer Heimat“, so der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Professor Dr. Wolfgang Reinhart anlässlich der bewilligten Gelder aus Stuttgart.

Das städtebauliche Jahresprogramm gibt den Kommunen vor Ort die nötige Planungssicherheit und Perspektive für wichtige Projekte. „Es ist wichtig, dass gerade im ländlichen Raum das gebaute kulturelle Erbe erhalten werden kann, gleichzeitig aber auch die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger gesteigert wird“, so Reinhart weiter. Im Mittelpunkt dieser Förderrunde standen einmal mehr Stadtentwicklungen in Ortskernen und Konversionsprojekte.

Insgesamt werden Projekte mit einem Gesamtvolumen von 15.5 Millionen Euro gefördert. Im Einzelnen sind dies folgende Maßnahmen:

Boxberg, Innenstadt II: 700 000 Euro; Freudenberg, Rauch Werk I: 900 000 Euro; Freudenberg, Historische Altstadt II: 700 000 Euro; Külsheim, Prinz-Eugen-Kaserne: 800 000 Euro; Hundheim: 200 000 Euro; Lauda-Königshofen, Bahngelände 900 000 Euro; Lauda-Königshofen, Eisenbahnvorstadt/Hexenstock: 300 000 Euro; Tauberbischofsheim, Konversion Laurentiusberg: eine Million Euro; Werbach, Ortskern I: 260 000 Euro; und Wertheim Kernstadt: 600 000 Euro. Zusätzlich erhalten die Projekte Grünsfeld Stadtkern III 655 000 Euro und Igersheim, Ortskern III: 1,287 Millionen Euro Fördermittel aus dem Bund-Länder-Investitionspaket Soziale Integration im Quartier.

Trotz regelmäßiger Überzeichnung der Förderprogramme konnten damit erneute zahlreiche Projekte im Kreis gefördert werden, die den hohen städtebaulichen Handlungs- und Entwicklungsbedarf in den Städten und Gemeinden des Landkreises widerspiegelten, so der Abgeordnete. „Gerade in Zeiten von Rekordsteuereinnahmen ist es wichtig, dass wir die Menschen vor Ort angemessen berücksichtigen und fördern“, so Reinhart. Vom Gesamtbudget entfalle damit ein erheblicher Teil auf den heimischen Kreis. Flächenaktivierung, Schaffung von Wohnraum, wie auch der Schwerpunkt von Konversionsmaßnahmen seien damit für den Kreis ein großer Gewinn. Auch zeigten die geförderten Maßnahmen der vergangenen Jahre, wie segensreich und klug diese Millioneninvestitionen in die örtliche Infrastruktur gewesen seien. Hier gelte es nun an das Erreichte anzuschließen und die Lebensqualität des ländlichen Raumes weiter zu steigern.

Diese Rekordsumme von über 15 Millionen Euro werde darüber hinaus weitere Investitionen vor Ort von über 100 Millionen in der Summe auslösen, so Reinhart weiter. Die sei ein wichtiger Beitrag für die Zukunftsfähigkeit der Kommunen im Kreis, da jetzt wichtige Vorhaben für die kommenden Jahre angestoßen werden könnten, die zu einer nachhaltigen Steigerung der Attraktivität der Region beitragen würden. Reinhart freute sich über dieses große Zeichen der Solidarität aus Stuttgart mit den örtlichen Kommunen im Kreis. pm

