Elektro-Ladenetz für das ganze Land

„Mit der gebündelten Kraft von Stadtwerken, Kommunen und EnBW ist unser Konsortium der richtige Partner für das Land“, zeigten sich Paul Gehrig, Geschäftsführer des Stadtwerk Tauberfranken, und Thomas Beier, Geschäftsführer Stadtwerke Wertheim, überzeugt. Volker Hofmann, Geschäftsführer des Überlandwerks Schäftersheim ergänzt: „Unser gemeinsames Zielbild ist, dass man im ganzen Land beruhigt elektrisch unterwegs sein kann. Dafür haben wir uns zusammengetan und freuen uns über den Erfolg bei der Ausschreibung des Landes.

Mit dem Stadtwerk Tauberfranken, dem Überlandwerk Schäftersheim sowie den Stadtwerken Wertheim sind auch drei Kooperationspartner aus der hiesigen Region beigetreten, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur im Main-Tauber-Kreis voranzutreiben.

Verschiedene Raster

Mehr als 19 000 Elektrofahrzeuge sind derzeit in Baden-Württemberg unterwegs – Prognose stark steigend, so heißt es in dem Pressebericht . Dem Bedarf an Ladestationen nicht nur in Ballungszentren, sondern im ganzen Land gerecht zu werden, lautet die zentrale Vorgabe des Förderprogramms: In einem Raster von zehn mal zehn Kilometern befindet sich mindestens eine Station mit mindestens 22 Kilowatt Ladeleistung. In einem zweiten Raster von 20 mal 20 Kilometern soll es zudem mindestens eine Schnellladesäule mit 50 Kilowatt Ladeleistung geben. Insgesamt soll das SAFE-Ladenetz aus mehr als 400 Ladestationen bestehen und mindestens sechs Jahre von den Partnern betrieben werden.

Da bereits über 300 vorhandene Ladestandorte der teilnehmenden Partner mit in das Netz einbezogen werden, müssen bis zum Stichtag im April 2019 „nur“ 48 Schnellladestationen und 94 „normale“ Ladestationen neu errichtet werden. Hinzu kommt die Ertüchtigung von zwölf bestehenden Stationen.

Das Land bezuschusst das Projekt mit 2,2 Millionen Euro. Das entspricht bis zu 50 Prozent der Investitionssumme; den Rest tragen die Partner selbst. Für die technischen Anforderungen hat das Land die Latte hoch gelegt: Das flächendeckende Ladenetz soll dem jeweils aktuellen einheitlichen Standard entsprechen, der in der Ladesäulenverordnung geregelt ist. Es muss zum Beispiel möglich sein, dass Kunden beliebiger E-Mobilitätsanbieter über Roaming an den Stationen, die im Rahmen von SAFE aufgebaut werden, ihr Fahrzeug laden können.

Nach der Übergabe des Förderbescheids beginnt für die Projektpartner nun die heiße Phase: die Auswahl der richtigen Standorte und der Aufbau der Ladestationen stehen nun an.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.07.2018