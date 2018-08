Elena Fahrmeier ist neue Justiziarin

Main-tauber-Kreis.Das Amt für Kreistag und Organisation des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis hat eine neue Leiterin. Diese Aufgabe wurde Regierungsrätin Elena Fahrmeier (27) übertragen. Gleichzeitig wurde die Volljuristin zur Landesbeamtin ernannt. Landrat Reinhard Frank wünschte der neuen Mitarbeiterin viel Erfolg und Tatkraft bei ihrer neuen Aufgabe.

Elena Fahrmeier ist im Königheimer Ortsteil Gissigheim aufgewachsen und hat ihr Abitur am Matthias-Grünewald-Gymnasium in Tauberbischofsheim gemacht. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München und absolvierte ihr Referendariat in Würzburg und Umgebung. Die letzte Station der Referendarzeit führte sie in die Kanzlei einer Rechtsanwältin in Vancouver (Kanada).

Beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis tritt Elena Fahrmeier die Nachfolge von Anja Hoch an, die in den Mutterschutz verabschiedet wurde. Sie leitet nun das Amt für Kreistag und Organisation. Dort ist die Geschäftsstelle des Kreistags angesiedelt, die für die Vor- und Nachbereitung der Gremiensitzungen sowie deren reibungslosen Ablauf zuständig ist. Ebenso gehören zu dem Amt die Innendienstorganisation sowie die Bereiche Poststelle, Zentralregistratur und Fuhrpark des Landratsamtes.

Daneben wird Elena Fahrmeier als Justiziarin drei Dezernate der Kreisverwaltung – erstens Personal und Finanzen, zweitens Jugend, Gesundheit und Soziales und drittens Immobilien, Abfallwirtschaft und Straßen – betreuen. „Auch diese Aufgabenteilung zwischen Amtsleitung und Führungsverantwortung einerseits und der stärker fachlichen Arbeit als Justiziarin andererseits finde ich sehr interessant“, fasste sie zusammen. lra

