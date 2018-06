Elfriede Schick gestorben

Anzeige

MAIN-Tauber-Kreis.Die frühere württembergische Landespfarrerin für kirchliche Bauernarbeit, Elfriede Schick, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Sie war von 1991 bis 1997 zuständig für die Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch in Waldenburg (Hohenlohekreis), das Bildungszentrum der Landeskirche für den Ländlichen Raum. Schick starb nach Angaben ihrer Familie vom Montag bereits am 8. Juni an ihrem Ruhestands-Wohnort Löwenstein (Landkreis Heilbronn).

Elfriede Schick wurde in Tübingen geboren und hatte nach ihrer Ausbildung zur Pfarrerin ihre ersten Pfarrstellen in Bad Mergentheim und Creglingen-Freudenbach im Main-Tauber-Kreis. Anschließend an ihre darauf folgende Dienstzeit an der Heimvolkshochschule Hohebuch übernahm sie die Gemeindepfarrstelle Wüstenrot-Neulautern und die Klinikseelsorge an der Lungenfachklinik Löwenstein.

Auch im Ruhestand predigte sie, zuletzt am 3. Juni. Sie engagierte sich im Hospizdienst und der Bildungsarbeit und blieb Kolumnistin der Regionalzeitung Heilbronner Stimme. Die Trauerfeier für Elfriede Schick fand am 22. Juni in Löwenstein statt. epd