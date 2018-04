„Entdecken, was uns verbindet“ lautet diesmal das Motto

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Seit 1993 koordiniert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz am zweiten Sonntag im September den „Tag des offenen Denkmals“ bundesweit, mit den Landesämtern für Denkmalpflege, den Landratsämtern, den unteren Denkmalschutzbehörden und den Kommunen. Vor allem aber setzt sie sich für die Rettung und Bewahrung des kulturellen Erbes ein.

In diesem Jahr findet der „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 9. September, statt. Im Jubiläumsjahr „25 Jahre Tag des offenen Denkmals in Deutschland“ steht die Kulturaktion unter dem Motto „Entdecken, was uns verbindet“. Die Idee ist ganz einfach: Denkmaleigentümer öffnen ihre Türen, zeigen die künstlerischen, technischen oder historischen Besonderheiten ihres Kulturdenkmals. Sie sind es auch, die die Programme, die Angebote und die Öffnungszeiten an diesem Sonntag bestimmen. Der Tag des offenen Denkmals ist der deutsche Beitrag zu den European Heritage Days unter der Schirmherrschaft des Europarats.

Am „Tag des offenen Denkmals“ werden in Deutschland selten oder nie zugängliche Kulturdenkmale einem breiten Publikum geöffnet. 2017 öffneten mehr als 7500 Denkmale ihre Türen für Besucher. Damit ist der „Tag des offenen Denkmals“ die wohl größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Wie jedes Jahr sind die Eigentümerinnen und Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude oder Eigentümergemeinschaften und Vereine aufgerufen, sich am „Tag des offenen“ Denkmals zu beteiligen. Wichtig ist allein, dass das historische Gebäude, der Park oder die archäologische Stätte bei der Teilnahme am Aktionstag im Vordergrund steht. Auch sollen die Besucher am „Tag des offenen Denkmals“ kostenfrei Zutritt zum Denkmal haben.