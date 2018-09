„Entdecken, was verbindet“

Main-Tauber-Kreis.Mehr als 7500 historische Baudenkmale, Parks oder archäologische Stätten öffnen am „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 9. September, ihre Türen.

Beim „Tag des offenen Denkmals“ kann die Öffentlichkeit wieder bedeutende Bauwerke im Kreis bestaunen, darunter in Tauberbischofsheim die Klosterkirche St. Lioba. Sie ist am 9. September von 9 bis 17 Uhr geöffnet und kann um 10.30 Uhr mit einer Führung besichtigt werden.

In Wertheim kann das Rathaus (Hofhaltung) mit seinen historischen Räumen um 11.15 Uhr mit Dr. Jörg Paczkowski besichtigt werden. Der einstige mittelalterliche Bronnbacher Klosterhof an der Mühlenstraße wurde im 17./18. Jahrhundert zur Residenz der katholischen Linie der Grafen und Fürsten zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort umgebaut.

Ebenfalls geöffnet von 10 bis 17 Uhr ist in Wertheim die Alte Münze. Der repräsentative Stufengiebelbau mit Fachwerkanbau des Bürgermeisters aus dem 16. Jahrhundert kann bei Führungen um 10.30, 11.30, 12.30, 14 und 15 Uhr besichtigt werden.

Als dritter Programmpunkt können in Wertheim von 12 bis 18 Uhr der Eicheler Hofgarten und das Schlösschen besichtigt werden. Eine Führung mit Dr. Jörg Paczkowski über die Verbindung von Schlösschen und Park und der Stadt Wertheim findet um 15 Uhr statt. Die Besonderheit ist, dass der Park um 1816 von den Bürgern für die Bürger angelegt worden ist. Mit der Restaurierung der Gesamtanlage wurde nicht nur ein Denkmal erhalten, sondern den Wertheimern zurückgegeben.

In Lauda-Königshofen gibt es zwei Angebote: das ehemalige Weinhandelshaus Buchler kann von 10 bis 19 Uhr und die Keltensiedlung, der Gesteinsgarten und der Bundsandsteinaufschluss können von 13 bis 16 Uhr besichtigt werden. In der ehemaligen Ziegelei in Lauda sind die etwa 240 Millionen Jahre alten Schichten des unteren Buntsandsteins zu sehen. Hier baut der Verein Dubra nach alten Vorlagen eine Keltensiedlung nach. Führungen mit Hubert Segeritz finden um 13 und 15 Uhr statt.

In Creglingen-Frauental wird der „Tag des offenen Denkmals“ in Zusammenarbeit zwischen evangelischer Kirchengemeinde, Landfrauenverein, Museumsverein Kloster Frauental und Projekt Chance mit einem Klosterfest im Kloster Frauental gefeiert. Das Programm beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Klosterkirche. Es werden Führungen durch einige Räume von Projekt Chance und durch das Museum angeboten. Eine Kirchenführung durch die Klosterkirche findet um 15 Uhr im Nonnengewand der Zisterzienserinnen statt.

In Freudenberg steht von 10 bis 18 Uhr die Freudenburg für einen Besuch offen, mit Führungen um 11 und 13 Uhr.

In Külsheim kann man sich von 12 bis 18 Uhr zum Thema „Entdecken, was uns verbindet“ im Museum Külsheimer Höhe im alten Rathaus, einem alten Fachwerkbau von 1522, informieren.

Die evangelische Schlosskirche in Bad Mergentheim ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet, ein Gottesdienst wird von 10 bis 11 Uhr gefeiert. Die Krypta ist zugänglich.

Das aktuelle Programm ist unter www.tag-des-offenen-denkmals.de zu finden. Dort kann man sich alle teilnehmenden Denkmale einer Region anzeigen lassen, nach Denkmalkategorien suchen und über einen Merkzettel persönliche Denkmaltouren zusammenstellen. Erhältlich ist auch eine kostenlose Denkmaltag-App, die einen Überblick über das Angebot gibt und Details zu den geöffneten Denkmalen anzeigt. lra

