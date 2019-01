Entsprechende Rahmenbedingungen schaffen

Die Vollversammlung hat am 5. Dezember 2018 die IHK-Position „Wirtschaft digital“ beschlossen. Darin geht es unter anderem darum, den Ausbau einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur auch im ländlichen Raum und in Gewerbegebieten vorantreiben

Die Liberalisierung des deutschen Telekommunikationsbereiches seit 1996 hat zwar zu einem regen Wettbewerb geführt, die Marktöffnung ist aber noch nicht abgeschlossen. Die massive Digitalisierung der Industrie und aller Dienstleistungsangebote (Industrie 4.0, Onlinehandel, mobile Lösungen), verbunden mit exponentiell wachsenden Datenvolumina, erfordert nun ein entsprechend leistungsfähiges Datennetz. Deutschland ist hier gegenüber anderen starken Wirtschaftsnationen zurückgefallen, zudem findet sich die Region Heilbronn-Franken im Vergleich zu anderen europäischen Metropolregionen nicht auf dem gleichen Niveau. In Umfragen der IHK zur Standortqualität nimmt das Thema „Breitband“ regelmäßig einen Spitzenplatz ein. Die mangelnde Breitbandverfügbarkeit zählt nach Angabe der Unternehmen zu den zentralen Innovations- und Investitionshemmnissen. Die Versorgung mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen ist schon längst ein Schlüsselkriterium bei der Standortwahl von Unternehmen geworden.

Die beste Technologie für ein leistungsfähiges Datennetz ist die Glasfaser. Der Ausbau des Glasfasernetzes kommt jedoch nur schleppend voran. Die beschränkten Datenraten, die mit der heute eingesetzten herkömmlichen, auch optimierten, Technologie im Festnetz erreicht werden, lassen gravierende Nachteile für die Wirtschaft befürchten. Innovationskraft, die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle sowie die Optionen zu mobilem Arbeiten leiden. Das derzeitige Marktdesign führt nicht zu einem flächendeckenden Glasfaserausbau.

Das Ziel muss sein, in Heilbronn-Franken einen flächendeckenden Ausbau mit Glasfaser für alle Nutzer zu erreichen. Dafür sind erhebliche Investitionen nötig. Der Zeitraum, bis zu dem dieses ambitionierte Ziel erreicht werden kann, sollte möglichst kleiner 10 Jahre sein. Auf dem Weg zum flächendeckenden Ausbau mit Glasfaser müssen indes Zwischenziele erreicht werden. Insbesondere darf dabei der Ausbau der Infrastruktur in Gewerbegebieten nicht vernachlässigt werden. Wo immer möglich und finanzierbar, sollte Glasfaserinfrastruktur Vorrang haben und in einem passiven Open Access Modell betrieben werden. Ein passives Open Access Modell ist ein Glasfasernetz, in dem keine aktiven Netzkomponenten (mit Strombedarf) durch den Grundversorger betrieben werden, sondern ausschließlich Teilnehmern Anschlussleitungen auf Glasfaserbasis vermietet werden (sogenannte Dark Fiber). Wo dies nicht realisiert werden kann, muss den Unternehmen auf der Basis der vorhandenen Infrastruktur die maximal mögliche Datenrate als Übergangslösung zur Verfügung gestellt werden. Dabei heißt es: Das Eine tun und das Andere nicht lassen.

Auf Bundesebene ist die Regulierungsbehörde gefordert, flächendeckend ausgebaute Glasfasernetze zukünftig so zu regulieren, dass sie den Dienstanbietern diskriminierungsfrei zur Verfügung stehen. Die eingesetzten Brückentechnologien (wie z. B. Vectoring) dürfen die weitere Entwicklung einer Glasfaserinfrastruktur nicht behindern. Die Brückentechnologien müssen weiterhin wettbewerbsfähige Angebote für die Unternehmen und die Dienstanbieter ermöglichen. Die Bundesregierung muss, wenn sie eine Digitale Agenda ausruft und schnelles Internet für alle und überall postuliert, zu diesen Aussagen auch im operativen Bereich stehen und entsprechende Randbedingungen für tragfähige Finanzierungsmodelle schaffen und - wo notwendig - Fördermittel bereitstellen. Das Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (Digi-NetzG) soll die Kosten des flächendeckenden Breitbandausbaus durch Synergien mit anderen Netzinfrastrukturen senken. Telekommunikationsnetzbetreiber haben unter anderem das Recht, öffentliche Ver- und Entsorgungsnetze mit zu nutzen und ihre Infrastruktur im Rahmen von öffentlich (teil-) finanzierten Baumaßnahmen mit zu verlegen. Eine Novellierung des Digi-NetzG ist hinsichtlich der Überbauproblematik erforderlich. Sobald ein privatwirtschaftliches Unternehmen dort in seine Infrastruktur investiert, wo ein staatlich gefördertes Projekt in Realisierung ist, ergeben sich vielschichtige Probleme. Die IHK ist sich dieser Problematik bewusst und fordert alle Akteure auf, im Rahmen eines sinnvollen Interessenausgleichs zu agieren. Zum einen müssen durch Steuergelder finanzierte Förderprojekte sinnvoll zum Abschluss gebracht werden. Zum anderen muss gewährleistet werden, dass durch den Schutz für diese Projekte nicht auf unabsehbare Zeit der Markt für alle anderen Teilnehmer blockiert wird. Zudem muss die Verlässlichkeit und Transparenz beim Breitband- und beim Infrastrukturatlas dringend verbessert werden. Dieses für den Breitbandausbau zentrale Informations- und Auskunftsinstrument genügt den an sie gerichteten Ansprüchen nicht.

Der neue Mobilfunkstandard 5G ermöglicht zahlreiche neue Anwendungen in der Wirtschaft (Stichwort Wirtschaft 4.0), im Bereich der Mobilität, bei der Entwicklung von Smart Cities oder beim E-Government. Bei der Vergabe der Frequenzen sollten auch Ausbauziele im Hinblick auf eine bedarfsgerechte Versorgung in der Fläche, der konvergente Ausbau von Glasfaser- und Mobilfunknetzen sowie der Investitionsbedarf hinreichend diskutiert und in eine volkswirtschaftliche Gesamtstrategie integriert werden. Ziel sollte sein, zeitnah mobile Anwendungen in der Fläche, insbesondere in den ländlichen Räumen, zu ermöglichen. Dafür ist eine effektive Frequenznutzung eine wesentliche Voraussetzung.

Das Land ist aufgefordert, über die Planungsverfahren (Landesplanung, Regionalplanung, Bauleitplanung) sicherzustellen, dass frühzeitig Verpflichtungen zum Glasfaserausbau bei der Erschließung von Gebieten.

festgelegt werden. Bei Ausschreibungen soll auf bessere Ausgewogenheit und Rechtssicherheit geachtet werden. Ziel sollte es sein, dass dieser Infrastrukturausbau auch mittelständischen Unternehmen Entfaltungsmöglichkeiten bietet und unternehmerische Vielfalt ermöglicht wird. Die in Baden-Württemberg geplanten Projekte im Rahmen der Breitbandförderung brauchen derzeit noch zu lange, um effektiv an den Markt zu kommen. Dies liegt zum einen an komplizierten Verfahren (z.B. EU-weite Ausschreibungen), aber auch an der Mehrstufigkeit bei der Realisierung der Projekte (Förderung zuerst für Verlegung von Leerrohren, dann Förderung Backbone, dann Förderung Access). Die IHK regt die Verschlankung von Verfahren und die Realisierung von Förderprojekten in einem Schritt an. Unternehmen sind Wartezeiten von fünf bis zehn Jahren, so wie sie sich derzeit abzeichnen, mit Blick auf den weltweiten Digitalisierungs-Trend nicht vermittelbar.

Auf Landesebene wurde die Gigabit-Allianz gegründet. Die Gigabit-Allianz als ein Netzbündnis aus Landesregierung, Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen sowie den Vertretern der Kommunen kann den Ausbau der Gigabit-Netze vorantreiben und fördern. Ziel der Landes-Gigabit-Allianz Baden-Württemberg ist es, den weiteren eigenwirtschaftlichen und geförderten Ausbau besser aufeinander abzustimmen, d.h. den strategischen Überbau geförderter Infrastruktur und Doppelverlegungen möglichst zu vermeiden und ein flächendeckendes Gigabit-Netz innerhalb des festgelegten Zeitrahmens aufzubauen. Synergien sollen gehoben, Bedarfe zielgerichtet und effizient bedient und Kosten gesenkt werden. Dabei geht es vor allem auch darum, Kooperationen zwischen den großen Telekommunikationsunternehmen und öffentlichen Ausbauprojekten zu unterstützen und hierfür eine Ebene für den Informationsaustausch und den niederschwelligen Austausch zu schaffen.

Die IHK regt an, die Gigabit-Allianz für Baden-Württemberg mit der Region Heilbronn-Franken zu vernetzen. Hierzu sollte eine regionale Gigabit-Allianz Heilbronn-Franken vereinbart werden. Ziel dieser regionalen Allianz sollte der flächendeckende Ausbau mit Glasfaser und Mobilfunknetzen sein.

Auf der kommunalen Ebene sind die Kommunen der Region Heilbronn-Franken und die Landkreise aufgefordert, die Defizite in der digitalen Anbindung insbesondere in den Industrie- und Gewerbegebieten zu erfassen und mit den Unternehmen zusammen nach Verbesserungs- und Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Die Verfügbarkeit schneller Internetverbindungen ist zwischenzeitlich ein unabdingbarer Standortfaktor, der in seiner Bedeutung nicht hinter einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur zurücksteht. Den Kommunen kommt eine wichtige koordinierende und nach einer Markterkundung und vergeblichem Interessenbekundungsverfahren bei privaten Anbietern, auch eine investierende Rolle für die Basisinfrastruktur zu. Im Rahmen der kommunalen Planungshoheit sollten die Kommunen dringend darauf achten, dass bei Neuausweisungen von Baugebieten bei der Erschließung Glasfaser im Betriebsmodell Open Access gelegt wird.

Auf Bundesebene hat die IHK IHK-Organisation im Oktober 2018 gemeinsam mit dem Deutschen Bauernverband, dem Deutschen Landkreistag und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks einen Vorschlag zur „Flächendeckenden Versorgung mit 5G-Mobilfunk in Deutschland“ gemacht. Dabei steht die Versorgung der Ländlichen Räume absolut im Vordergrund. Diese Vorschläge sind in die aktuelle politische Debatte eingeflossen.

Dr. Detlef Schulz-Kuhnt

Leiter Kommunikation

IHK Heilbronn-Franken

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019