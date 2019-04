Erste Erfahrungen in der Arbeitswelt gesammelt

tauberbischofsheim.. Auch in diesem Jahr fand wieder die Berufsorientierung Gymnasium (BoGy) für alle Schüler der neunten Klasse des Ganztagsgymnasiums Osterburken statt.

Bei diesem einwöchigen Praktikum durften die Jugendlichen in einen Beruf ihrer Wahl hineinschnuppern. Vom Tierarzt über Sozialarbeiter bis zum Polizisten war alles dabei.

So besuchte ich beispielsweise die Redaktion der Fränkischen Nachrichten in Tauberbischofsheim und erhielt einen interessanten Einblick hinter die Kulissen der Regionalzeitung.

Unter anderem erfuhr ich, dass es nicht nur auf Kreativität beim Schreiben ankommt, sondern auch auf Planungs- und Kommunikationsfähigkeit sowie auf die Belastbarkeit, unter großem Zeitdruck zu arbeiten.

Neben dem Redigieren zugeschickter Artikel durfte ich auch live bei der „Geburt“ eines Berichtes dabei sein. Zusammen mit FN-Redakteur Klaus T. Mende fuhr ich ins Polizeipräsidium nach Heilbronn zur Übergabe der neuen Ausrüstung.

Dort wurden in einer Pressekonferenz die neuen Bodycams und Spuckschutzhauben vorgestellt und überreicht (wir berichteten). Bei dieser Gelegenheit traf ich auf den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl und damit erstmals auf einen ranghohen Politiker.

„Es hat sehr viel Spaß gemacht“

Für andere Schüler fiel die Berufsorientierung ähnlich erfolgreich aus. Zu ihnen gehörte unter anderem Antonia Haueisen, die ihr Praktikum ebenfalls in Tauberbischofsheim absolvierte.

Eine Woche lang durfte sie den Beruf der Architektin im Architekturbüro Rüger + Tröger kennenlernen.

Laut der Neuntklässlerin hat es ihr sehr gut gefallen und viel Spaß gemacht, Dächer, Treppen und Häuser zu zeichnen und zu konstruieren. Antonia Haueisen sagt: „Davor konnte ich mir nur vage vorstellen, was man in dem Beruf macht. Aber jetzt habe ich es bildlich vor mir und weiß wirklich, was da getan wird.“ Antonia stammt wie ich auch aus Eubigheim.

Das BoGy-Praktikum ist meiner Meinung nach für die Schüler eine gute Möglichkeit, erste wertvolle Eindrücke in der Arbeitswelt zu sammeln.

Selbst wenn ihnen ihre „Arbeitsstelle“ nicht so zugesagt hat wie mir, bietet es ihnen dennoch die Chance, Interessantes zu erfahren. Für die meisten war es jedoch eine spannende und höchst informative Woche. Barbara Englert

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019