Erzählen oder einfach schweigen

Main-Tauber-Kreis.In einer ruhigen Atmosphäre und in einem geschützten Raum treffen sich in regelmäßigen Abständen trauernde Mütter und Väter. Sie versuchen dabei, in der Gemeinschaft ihr Schicksal zu teilen.

Schmerz und Leid dürfen hier gelebt werden, aber auch wiedergewonnene Lebensfreude. Hier kann jeder reden oder schweigen, erzählen, was ihn bewegt oder einfach nur zuhören. Hier ist man mit all seinen Gefühlen und Fragen willkommen, kann ganz unverbindlich „Da-sein“ und bei einer Tasse Kaffee mit Gleichbetroffenen ins Gespräch kommen. Motto: Alles kann, nichts muss.

Anmeldung nicht erforderlich

Das nächste Treffen findet am Samstag, 29. Juni, von 15 bis 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Lauda, Josef-Schmitt-Straße 26a, statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.06.2019