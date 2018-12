Es wird wieder besinnlich

Main-Tauber-Kreis.Die Städte und Gemeinden im „Lieblichen Taubertal“ bieten auch am dritten Adventswochenende viele Weihnachtsmärkte und Adventskonzerte für Besucher an.

In Bad Mergentheim findet der prachtvolle Weihnachtsmarkt von Donnerstag, 13. Dezember, bis Sonntag, 16. Dezember, in der Innenstadt statt. Rund 70 Marktstände bieten von Weihnachtsdekoration über Glühwein und Leckereien bis hin zum Kinderkarussell alles an. Am Freitag, 14. Dezember, lockt die Parkweihnacht mit weihnachtlicher Atmosphäre in den Kurpark. Weitere Informationen sind bei der Tourist-Information Bad Mergentheim unter Telefon 07931/570 erhältlich.

Am Freitag, 14. Dezember, bietet das evangelische Pfarramt Rothenburg eine adventliche Kirchenführung mit Orgelimprovisation in der St.-Jakobs-Kirche an. Weitere Auskünfte gibt es unter Telefon 09861/700620.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz in Tauberbischofsheim und der Weihnachtsmarkt im Schloss Weikersheim freuen sich von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Dezember, auf Besucher. Der Wertheimer Weihnachtsmarkt hat von Donnerstag, 14. Dezember, bis Sonntag, 23. November, seine Buden geöffnet. In Brehmen verbreitet der Adventszauber am Rathaus am Samstag, 15. Dezember, Weihnachtsstimmung. Jeweils am Samstag, 15. Dezember, und Sonntag, 16. Dezember, rufen die zauberhafte Gamburger Burgweihnacht und die Weihnachtsmärkte in Freudenberg im und am Amtshaus und in Aub zum gemütlichen Beisammensein auf.

Der festliche Weihnachtsmarkt in Gerchsheim bietet am Sonntag, 16. Dezember, den Besuchern zwischen Kirche und Rathaus in der Herrenstraße Lichterglanz, weihnachtliche Melodien und Glühwein. Informationen zu den Märkten geben die jeweiligen Städte und Gemeinden.

Für Musikbegeisterte

Musikbegeisterte kommen in Rothenburg am Samstag, 15. Dezember, bei dem keltischen Weihnachtskonzert mit Andy Lang in der Heilig-Geist-Kirche und am Sonntag, 16. Dezember, bei dem Weihnachtskonzert des Ensembles Vokativ unter dem Motto „Machet die Tore weit“ in der St.-Jakobs-Kirche auf ihre Kosten.

Die Adventskonzerte des Musikvereins Freudenberg-Rauenberg und der Musik- und Feuerwehrkapelle in Königheim auf dem Kirchplatz stehen am Sonntag, 16. Dezember, auf dem Programm.

Mit dem Adventskonzert „Musica Ecclesia“ im Münster St. Johannes Bad Mergentheim, dem Adventskonzert in der Stadtkirche St. Martin Tauberbischofsheim und dem Adventssingen des Sängerkranzes Harmonie Bad Mergentheim bleibt der dritte Advent weiter musikalisch. Die Barocke Kammermusik und deutsche Weihnachtslieder im Kurhaus Bad Mergentheim sowie das Adventssingen unterm Weihnachtsbaum mit der MGV Oberrimbach-Lichtel in Creglingen-Schmerbach stimmen die Besucher am Mittwoch, 19. Dezember, auf die Weihnachtsfeiertage ein. Nähere Informationen zu den musikalischen Veranstaltungen sind bei den Veranstaltern erhältlich.

Bei der Aktion Hexenhaus wird in Rothenburg am Mittwoch, 19. Dezember, ein großes Lebkuchenhaus der Rothenburger Bäcker an die Kinder verteilt.

Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ hat einen Flyer mit allen Veranstaltungen sowie buchbaren Weihnachtsarrangements herausgegeben.

Dieser ist beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825805 und -5806, Fax 09341/825700, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet www.liebliches-taubertal.de, erhältlich. tlt

