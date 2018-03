Etliche kulinarische Angebote locken

Anzeige

Ein Fest zu Ehren des Heiligen Josef wird am Montag, 19. März, von 11 bis 22 Uhr im Kleintierzüchterheim in Markelsheim gefeiert. Genießen können die Gäste ein Traditionsgericht sowie Kaffee und Kuchen. Am Dienstag, 20. März, bietet der Kleintierzuchtverein von 11 bis 14 Uhr einen Mittagstisch für Firmen an. Unter der Telefonnummer 01 71/6 52 22 26 gibt es nähere Auskünfte und werden Reservierungen entgegengenommen.

Lamm, Wein und Kultur werden am Freitag, 23., und Samstag, 24. März, in der Klosterscheuer in Schäftersheim geboten. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung sind unter der Telefonnummer 0 79 34/4 64 erhältlich.

Bei Ostermenüs können Besucher am Karfreitag, 30., und am Ostersamstag, 31. März, den Beginn der Osterfeiertage im Hotel Eisenhut in Rothenburg ob der Tauber genießen. Das Hotel Eisenhut gibt unter der Telefonnummer 0 98 61/70 50 nähere Informationen. Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ hat zum Schwerpunktthema die Broschüre „Taubertal kulinarisch erleben – Köstlichkeiten und genussvolle Verführungen“ herausgebracht. Die Broschüre enthält einen kulinarischen Veranstaltungskalender und Angebote zu Aktivitäten rund um regionale Produkte wie Wein, Grünkern oder Brezen. Außerdem sind die drei Bierwanderwege der Brauerei Distelhäuser, der Herbsthäuser Brauerei und der Landwehr-Bräu sowie ein Abschnitt der Wein-Radreise beschrieben.

Erhältlich ist die Broschüre beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon: 0 93 41/82 58 06, Telefax: 0 93 41/82 57 00, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de, Internet: www.liebliches-taubertal.de. tlt

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.03.2018