Fach Deutsch zum Auftakt

Main-Tauber-Kreis.An den baden-württembergischen Haupt- und Werkrealschulen sowie den Gemeinschaftsschulen beginnen am morgigen Dienstag die Haupt-schulabschlussprüfungen mit dem Fach Deutsch. Auch die Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen sowie die der zehnten Klassen an den öffentlichen und privaten Gemeinschaftsschulen können den Hauptschulabschluss erwerben.

Eine Woche später, am 24. April, folgt die schriftliche Prüfung im Fach Mathematik und eine weitere Woche später die Englischprüfung am 3. Mai. Ihre kommunikativen Fähigkeiten im Fach Englisch mussten die Schülerinnen und Schüler bereits vor dem Start der schriftlichen Prüfungen in der Sprachprüfung unter Beweis stellen. Ein weiterer Prüfungsteil ist die themenorientierte Projektprüfung, die stets in Klasse 9 stattfindet. Dazu können die Schülerinnen und Schüler bei der Themenauswahl ihre persönlichen Interessen und Stärken einbringen.

Sie recherchieren zu einem selbstgewählten Thema, bereiten Informationen auf und präsentieren ihre Ergebnisse. Hier stellen sie die fachlichen, personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen unter Beweis, die sie sich in den vergangenen Jahren angeeignet haben und die in die Bewertung miteinbezogen werden. Die Schulen bestimmen den Termin für diesen Prü-fungsteil selbst.