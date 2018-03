Fachkräfte-Entwicklung im Fokus

Anzeige

Präsidium gewählt

In der gleichen Sitzung wählten die Mitglieder auch das neue Präsidium der Kammer, dem acht Vizepräsidenten angehören. Außerdem wurde als Vertreter der in der Region doch bedeutenden Automobilbranche die Personalchefin der Audi AG Neckarsulm, Stefanie Ulrich, als kooptiertes Mitglied in das Gremium zugewählt.

Diese Zuwahl kann laut Kammergesetz erfolgen, wenn die Spiegelbildlichkeit der tatsächlichen wirtschaftlichen Bedeutung einer Branche in der Vollversammlung nicht gegeben ist. Damit besteht die Vollversammlung für die Legislaturperiode 2018 bis 2022 aus 47 Unternehmerinnen und Unternehmern, die das breite Spektrum der regionalen Wirtschaft abbilden.

In seiner Antrittsrede dankte der alte und neue Präsident für das erneute Vertrauen und unterstrich noch einmal, welche Ziele er in den kommenden fünf Jahren besonders in den Fokus rücken will.

Die Kammer müsse sich in erster Linie als Dienstleister und primärer Ansprechpartner für alle Mitglieder, vor allem aber auch für die mittleren und kleinen Unternehmen, verstehen. Größtmögliche Transparenz ist für Unkelbach dabei selbstverständlich. Zu den größten Herausforderungen gehörten für ihn der weitere Ausbau der Infrastruktur mit Straße, Wasserwegen und Schiene, die Umsetzung der Digitalisierung und die Fachkräfteentwicklung. Hier sieht er die IHK in besonderem Maße gefordert. Daneben dürfe aber auch das Feld der Aus- und Weiterbildung nicht vernachlässigt werden.

Vizepräsidenten

Dem neuen Präsidium der IHK-Heilbronn-Franken gehören künftig acht Vizepräsidenten an, von denen gemäß Satzung jeweils mindestens ein Vertreter der Industrie oder des verarbeitenden Gewerbes, der Absatzwirtschaft und der Dienstleister angehören muss. In das Präsidium wiedergewählt wurden Thomas Gauß, Geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaft Sporthaus Saemann in Heilbronn, Kirsten Hirschmann, Geschäftsführende Gesellschafterin der Gesellschaft Hirschmann Laborgeräte in Eber-stadt und Katrin Löbbecke, Geschäftsführerin und Kurdirektorin der Kurverwaltung Bad Mergentheim.

Neu in das Präsidium gewählt wurden Antonia Hagen-Kettemann, Geschäftsführerin der Gesellschaft Willy Hagen in Heilbronn, Oliver Hambrecht, Geschäftsführer von Bechtle in Neckarsulm, Ralf Hirschfeld, Vorstandsvorsitzender der Hoerner Bankin Heilbronn, Dr. Stefanie Leenen, Geschäftsführende Gesellschafterin der von Bass in Niederstetten und Hans-Jörg Vollert, Geschäftsführender Gesellschafter von Vollert Anlagenbau in Weinsberg.

Als ehrenamtliche Rechnungsprüfer gewählt wurden Dr. Klaus Böltz und Dr. Jürgen Max Kuske. In den Finanzausschuss berufen wurden Dr. Klaus Böltz, Hans Peter Wilhelm Fuchs, Jürgen Gießler, Dieter Häsele, Ralf Hirschfeld, Dr. Jürgen Max Kuske, Amela Turkmanovic und Thomas Villinger.

