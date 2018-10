Fachwartelehrgang im November

Main-Tauber-Kreis.Wer gerne in der Natur unterwegs ist, einen Garten pflegt, sich dafür interessiert, wie man erfolgreich Obstbäume schneidet und veredelt oder in seinem eigenen Garten Ziersträucher und Zierbäume kultiviert - für den bietet das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis einen Lehrgang an, der mit der Prüfung zum Fachwart für Obst, Garten und Landschaft endet.

Bei diesem Lehrgang werden den Teilnehmern die Grundlagen der Natur nahe gebracht: die Zelle als kleinste Einheit des Lebens wird genauer beleuchtet und der Boden unter die Lupe genommen. Er ist Grundlage jeden pflanzlichen Lebens. Es wird vermittelt, wie man Obst-bäume richtig schneidet, welche Wiesenpflege auf einer Streuobstwiese nötig ist und wie zum Beispiel Äpfel und Birnen verarbeitet und als Saft haltbar gemacht werden können. Die Teilnehmer werden auch kennen lernen, wie im Hausgarten, in dem zahlreiche Ziersträucher den Besucher erfreuen, die nötigen Pflegearbeiten durchgeführt werden.

Nicht nur das theoretische Wissen wird im Rahmen des Lehrgangs vermittelt, sondern auch sehr großer Wert auf Praxis gelegt. Hierzu sind einige Praxistermine vorgesehen, bei denen Obstbäume gepflanzt, Jungbäume geschnitten und Altbäume mit Hochentaster gepflegt werden. Ein weiterer Bestandteil des Kurses ist die Veredelung von Obstbäumen. Im Zier-garten werden den Teilnehmer die verschiedenen Lebensbereiche der Stauden näherge-bracht, und sie erlernen den Schnitt von Sträuchern.

Lehrgangsbeginn ist am Mittwoch, 14. November, Ende des Lehrgangs mit Fachwarteprüfung ist am Freitag, 12. April 2019. Lehrgangskosten werden erhoben. In dem Preis ist das Fachwartebuch bereits inbegriffen. Da die vorgesehenen Samstage für die Praxistage nicht ausreichen, müssen die Teilnehmer bereit sein, nach Absprache auch circa vier Tage unter der Woche für den Fachwartelehrgang zu investieren. Der theoretische Unterricht findet in den Räumlichkeiten des Vermessungs- und Flurneuordnungsamts in Tauberbischofsheim, Wellenberg 3, statt. Interessierte Personen melden sich bei Harald Lurz, Landwirtschaftsamt, Wellenbergstraße 3 in Tauberbischofsheim unter Telefonn 09341/825722 oder per E-Mail an harald.lurz@main-tauber-kreis.de an. Die 30 Lehrgangsplätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. lra

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018