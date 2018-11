Fachwissen wird vermittelt

Main-Tauber-Kreis.Das Landwirtschaftsamt bietet am Dienstag, 11. Dezember, eine Lehrfahrt zur Landesbraugerstentagung nach Herrenberg an. Am Vormittag stehen die Besichtigung der ausgestellten Braugerstenproben und verschiedene Fachvorträge auf dem Programm. Aus dem Main-Tauber-Kreis sind 15 Proben dabei.

Am Nachmittag besichtigen die Teilnehmer den Energiehof Weitenau in Eutingen unweit von Herrenberg. Der Betrieb war 2016 „Energielandwirt des Jahres“. Im Anschluss geht es nach Bretzfeld-Schwabbach zur Firma Forsttechnik Scheifele. Diese vertreibt das komplette Sortiment der Forsttechnik, vom Spalter über den Rückewagen bis zur Seilwinde und vieles mehr.

Die Abfahrt ist um 6.30 Uhr am Landwirtschaftsamt in Bad Mergentheim, um 7 Uhr am Wörtplatz in Tauberbischofsheim und um 7.15 Uhr am Autobahnparkplatz bei Berolzheim.

Anmeldungen werden unter Telefon 07931/48276307 oder an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de per Mail entgegengenommen. lra

