Festakt beim Frankenbund

MAIN-TAUBER-KREIS/WÜRZBURG.Der „Bundestag“, die Hauptversammlung der Frankenbund-Mitgliedsvereine, findet am Samstag, 20. Oktober, in der Diele des Kurmainzischen Schlosses in Tauberbischofsheim statt. Beginn ist um 10 Uhr. Die Begrüßung erfolgt durch die Tauberfränkischen Heimatfreunde und Dr. Paul Beinhofer, Regierungspräsident von Unterfranken. Auf dem Programm steht neben einem Festvortrag die Übergabe eines Kulturpreises an eine bedeutende Persönlichkeit aus Tauberfranken. Die Laudatio hält Dr. Jürgen Gernert, Leiter des Martin-Schleyer-Gymnasiums in Lauda. Um 15 Uhr findet die Delegiertenversammlung statt. Auch in diesem Jahr will ein Verein aus Unterfranken Mitglied werden. Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt vom Quartett der Richard-Trunk-Musikschule unter der Leitung von Johannes Wienand. Zum Festakt um 10 Uhr sind alle Interessierten willkommen.

