Finanzspritze für Denkmalpflege

Main-Tauber-Kreis/Stuttgart.„Die Fördergelder für den Erhalt von Baudenkmälern des Landes Baden-Württemberg sind seit vielen Jahren eine segensreiche Maßnahme zum Erhalt unserer heimischen Kulturlandschaft“, so der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Professor Dr. Wolfgang Reinhart anlässlich der heute bekanntgegebenen Zahlen aus der ersten Tranche des Denkmalförderprogramms 2019.

In dieser ersten Förderrunde des Jahres sind drei Projekte aus dem Main-Tauber-Kreis berücksichtigt worden. „Ich freue mich sehr, dass es seit vielen Jahren gute Tradition im Landeshaushalt ist, die Besitzer von Kulturdenkmälern bei der aufwändigen Pflege und dem Erhalt zu fördern. Die Besitzer dieser Bauwerke, unabhängig ob öffentliche Hand oder privat, können sich auf die Unterstützung aus dem Landeshaushalt verlassen“, so Reinhart weiter.

Sowohl die Sanierung der Natursteinfassade des Stadtklosters in Bad Mergentheim, die mit insgesamt 28 960 Euro gefördert wird, als auch die 13 200 Euro für die weitere langfristige Begutachtung der Wertheimer Burg bis in das Jahr 2023, wozu regelmäßige ingenieurtechnische und messtechnische Arbeiten nötig sind, werden gefördert.

Aber auch kleinere Projekte, wie die Restaurierung eines Bildstocks in Distelhausen in der Schlossstraße werden in diesem Fall mit 1360 Euro unterstützt. Mit der nun freigegebenen ersten Tranche der Mittel aus dem Landeshaushalt werden insgesamt 5,3 Millionen Euro an Projekte in öffentlicher und privater Hand ausgeschüttet. Gerade der ländliche Raum sei hier auf eine Förderung stark angewiesen, um die zahlreichen Denkmäler auch in der Fläche des Landes für die nachfolgenden Generationen erhalten zu könne, so Reinhart.

„Es ist eine wichtige Aufgabe, die zahlreichen Kulturgüter unserer Heimat über die Jahrhunderte zu erhalten, so dass auch zukünftige Generationen die Möglichkeit haben, die eigenen Ursprünge zu erforschen“, so Reinhart weiter. Nicht zuletzt würden die Maßnahmen zum Erhalt der alten Stadtbilder im Landkreis beitragen, die besonders auch im touristischen Bereich von großer Bedeutung seien. pmwr

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019