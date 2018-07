Florian Geier mit der Note 1,4 am besten

Anzeige

In seiner Rede thematisierte Helmut Fertig, Leiter der Abteilung für Metalltechnik an der GTB, die kurze Halbwertszeit technischen Wissens und den rasanten Fortschritt in der Digitalisierung und Automatisierung. Wenn er selbst auf seine beruflichen Anfänge zurückblicke, so sei vieles, was vor mehr als 30 Jahren Standard gewesen sei, heute schon längst vergessen.

Mit „Industrie 4.0“ oder auch „Smart Factory“, so Helmut Fertig, würden sich die Älteren oft schwer tun, wohingegen die jungen Leute in diese Materie hineingewachsen seien.

Das sollten die Absolventen als „Vorteil und Chance betrachten“. In der zweijährigen beruflichen Weiterbildung zum Techniker seien sie für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet worden.

In den Worten des Klassensprechers Florian Beil fasste dieser die Highlights der vergangenen zwei Schuljahre zusammen, wie die Exkursion nach Düsseldorf und zahlreiche Betriebsbesichtigungen. Auch gab er das eine oder andere klasseninterne Anekdötchen Stefan Schulz hob in seinen abschließenden Worten das stets angenehme Klassenklima hervor. Er gratulierte den Absolventen zu ihrem Erfolg und wünschte ihnen, dass sie in ferner Zukunft einmal „auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken können“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.07.2018