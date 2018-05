Förderzusage für Ersatzneubau steht noch aus

Die Tauberbrücke in Markelsheim soll erneuert werden. Geplant ist, die alte Brücke abzureißen und durch eine neue Konstruktion in Bogenbauweise zu ersetzen. Die Kosten belaufen sich auf rund 3,3 Millionen Euro. Was noch fehlt ist die Förderzusage über 1,1 Millionen Euro.

© Sascha Bickel