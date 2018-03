Forschungen bisher ohne nennenswerte Reaktionen

Anzeige

Elektromagnetische Wellen und nichtionisierende Strahlungen sind im Alltag ständig präsent, da viele Geräte und Technologien ohne sie nicht denkbar wären. Neben vielen anderen Anwendungen wie Mobilfunk zählen Ganzkörperscanner zu den noch neueren Entwicklungen. Allerdings herrscht bereits seit zahlreichen Jahren Ungewissheit darüber, ob es negative Effekte auf die Gesundheit habe, wenn Menschen solchen elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind.

Anders als bei ionisierender Strahlungen wie zum Beispiel Röntgenstrahlung hätten in der Vergangenheit trotz schier unzählig durchgeführter Untersuchungen und Studien im Bereich des Mobilfunks keine direkt erbgutschädigenden Wirkungen sicher festgestellt und nachgewiesen werden können, berichtete Hintzsche, der an der Universität Würzburg ebenfalls daran arbeitet, ob mögliche Effekte elektromagnetischer Wellen auf das Erbmaterial festzustellen seien. Zwar seien indirekte Effekte denkbar, hätten jedoch bisher gleichfalls nicht zweifelsfrei bewiesen werden können.

Da sehr viele Menschen dieser Strahlung ausgesetzt sind, sei es trotzdem wichtig, weitere Untersuchungen vorzunehmen. Am Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Universität Würzburg werde die mögliche Wirkung von Strahlen in sogenannten „In-Vitro-Versuchen“, das heißt außerhalb von lebenden Organismen, mit Zellkulturen untersucht. Allerdings ließen sich die so gewonnenen Erkenntnisse nicht ohne Weiteres auf den menschlichen Organismus übertragen, räumte der Wissenschaftler ein.

Deshalb habe man zusätzlich Probanden Mundschleimhautzellen entnommen, um sie auf DNA-Schädigungen durch elektromagnetische Mobilfunk-Strahlung zu prüfen. Während die Forschungsresultate einiger anderer Untersuchungen einen Anstieg der Mikrokernschädigungen bei gesteigerter Strahlenintensität durch häufige Mobilfunknutzung gesehen hätten, seien bei den Untersuchungen der Zellkulturen durch das Würzburger Uni-Institut keine signifikanten Veränderungen erkennbar gewesen.

Hinsichtlich der Terahertzstrahlung lägen bisher nur sehr vereinzelte Untersuchungen vor. Am Lehrstuhl für Toxikologie der Universität Würzburg werde auch diese Strahlungsart mit DNA-Zellkernversuchen und -tests erforscht.

Diese Art von Strahlung, die eine wesentlich höhere Frequenz als Mobiltelefone habe, sei erst in jüngerer Zeit durch die Verbreitung von Ganzkörperscannern in der Sicherheitstechnologie weithin bekannt geworden.

Bislang kaum durchgesetzt habe sich die Terahertzstrahlung in der Kommunikationstechnologie, da sie aufgrund ihrer äußersten Hochempfindlichkeit gegen Luftfeuchtigkeit im Außenbereich kaum anwendbar sei. Bei den Mikrokerntests zu Terahertzstrahlungen habe man am Institut für Pharmakologie und Toxikologie jedoch ebenfalls keine klaren Schädigungseffekte feststellen können.

„Unsere Forschungsergebnisse sind zwar nur ein kleiner Ausschnitt, wir konnten jedoch weder bei Elektromagnetik- noch bei Terahertzstrahlung nennenswerte Reaktionen feststellen“, berichtete Hintzsche zusammenfassend in einer Bewertung der Resultate. Allerdings sei es schwierig, Ergebnisse mit gänzlicher Sicherheit auf den Alltag zu übertragen, zumal es unterschiedlichste Arten und Methoden von Untersuchungen und Studien gebe.

Insbesondere mögliche Langzeitwirkungen und langfristige Akkumulationen sowie unter anderem Wirkungen auf Kinder zählten zu den noch offenen Fragen. „Antworten darauf werden wir wohl schon in etwa zehn bis 15 Jahren haben“, prognostizierte der wissenschaftliche Experte.

Empfehlungen zu Vorsorge und Schutz seien auf der Internetseite des Bundesamts für Strahlenschutz (http://www.bfs.de) zu finden, empfahl Hintzsche. pdw

