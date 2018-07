Fragen nach der Herkunft

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Der Pflegekinderdienst des Jugendamtes Main-Tauber-Kreis hat in Kooperation mit dem Caritasverband die Referentin Gabriela Fischer-Rosenfeld gewonnen, um dem Thema Herkunft von Pflege- (und Adoptiv-)Kindern einen Raum zu geben. Jetzt fand ihr Vortrag in den Räumen des Caritasverbandes in Tauberbischofsheim statt.

Lebendiger Austausch

Gabriela Fischer-Rosenfeld ist seit vielen Jahren mit dem Thema Pflege- und Adoptivkinder befasst. Sie gibt Seminare, leitet Gruppen von Pflegeltern und ist supervisorisch für Pflegefamilien tätig. Zahlreiche Pflege- (und Adoptiv-)Eltern waren der Einladung gefolgt und gaben dem Vortrag durch eigene Erfahrungen und Expertisen einen lebendigen Austausch. Die zentrale Frage: „Woher komme ich eigentlich?“ ist für die betreffenden Familien immer ein Thema, mit dem sie sich mit dem Kind oder den Kindern aus komplexen Herkunftsfamilien beschäftigen müssen.

Die Referentin verdeutlichte anhand der Genogramm-Methode, was den Kindern Sicherheit gibt und was nicht. Diese Unsicherheit ist existentiell und schwingt im Leben eines Pflege- (und Adoptiv-)Kindes immer mit. Eine der Hauptaufgabe der Pflegefamilie ist es, dem anver-trauten Kind etwas von ihrer eigenen Lebenssicherheit anzubieten und somit die Entwicklung der Kinder zu unterstützen.