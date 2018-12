Fraktionen fordern mehr präventive Maßnahmen

Main-Tauber-Kreis.Gemeinsam mit den Personalkosten ist der Sozialhaushalt mit 45 Millionen Euro Zuschussbedarf der größte Posten im Kreishaushalt. Der Nettotransfer steigt um rund 1,1 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Das stellte Manfred Schaffert (CDU) bei der Kreistagssitzung am Mittwoch zu den nüchternen Zahlen fest. „Allerdings liegen wir beim Kennzahlenvergleich mit anderen Landkreisen nach wie vor günstig“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende.

Zum am stärksten ansteigenden Kostenblock – der Jugendhilfe – mit einem Plus von 5,1 Prozent meinte er, dass die Ausgaben trotz sinkender Zahlen an Jugendlichen immer weiter stiegen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, schlug er vor, stärker bei den Frühen Hilfen anzusetzen und bei Fehlentwicklungen rechtzeitig gegenzusteuern sowie alle systemischen Ansatzpunkte auszuschöpfen und vielleicht einmal einen fachmännischen Blick von außen auf diese Arbeit des Jugendamts werfen zu lassen.

Als überaus erfreulich bezeichnete er die Zunahme von Familienzentren im Landkreis durch die Senkung der Kreisumlage, die von den Kommunen für die Einrichtung solcher Treff- und Informationspunkte verwendet werden sollten und auch wurden. Sein Appell an den Landrat lautete deshalb: „Vertrauen Sie der Weisheit und der Weitsicht dieses Kreistags.“

Dass die steigenden Kosten in der Jugendhilfe ein Schlaglicht auf die bundesrepublikanische Gesellschaft werfen, merkte Alfred Bauch (SPD) an. Vier Millionen Kinder in Deutschland seien laut Kinderschutzbund von Armut betroffen, wovon 1,4 Millionen gar nicht erfasst sind. Sie hätten ungleiche Bildungs- und Gesundheitschancen, eine fehlende Frühförderung sowie nachgewiesene psychische Störungen, die laut einer Bertelsmann-Studie volkswirtschaftliche Kosten in Billionenhöhe verursache.

Diese Fakten sollten ein Hinweis sein, um „politische und gesellschaftliche Anstrengungen zu erhöhen, gefährdete Kinder, Jugendliche und Familien erst gar nicht in prekäre Verhältnisse geraten zu lassen“, so Bauch. Verbesserungen im Bundesteilhabegesetz sowie die Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz gingen in die richtige Richtung, um Armut zu mindern.

Klaus Kornberger (Freie Wähler) schloss sich seinen Vorrednern an. Er stellte eine ungewohnte Veränderung der Gesellschaft selbst im ländlichen Raum fest, wo vielfach eine heile Welt vermutet wird. Über rechtzeitige Prävention solle man sich deshalb Gedanken machen.

Dass freiwillige Leistungen, wie die Senkung der Kreisumlage zum Aufbau von Familienzentren in den Kommunen gut angelegten Geld seien, befand Rainer Moritz (Bündnis90/Die Grünen). Selbst wenn keine kurzfristigen Erfolge erwartet werden dürften, „sind solche freiwilligen Leistungen doch bitter nötig“, so Moritz.

Albrecht Rudolf (FDP) sprach sich ebenfalls für präventive Maßnahmen aus und lobte den Aufbau von Familienzentren.

Rolf Grüning (Die Linke) reicht es hingegen nicht aus, wenn bei gut gefüllten Kassen im Wesentlichen nur die vom Gesetzgeber auferlegten Pflichtaufgaben erfüllt werden. „Da wünsche ich mir mehr Engagement für mehr sozialen Ausgleich, für mehr soziale Gerechtigkeit.“ Weil ihm ein solches fehle, werde er dem Haushalt nicht zustimmen, so Grüning. hvb

