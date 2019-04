Frauen hält niemand den Rücken frei

Ist es für Frauen schwerer in der Politik? Werden sie genauso respektiert wie Männer? Das wollten die FN von vier seit Jahrzehnten politisch aktiven Frauen im Main-Tauber-Kreis wissen.

Main-Tauber-Kreis. Ein Café in der Kurstadt Bad Mergentheim ist der Treffpunkt. Damit wird schon einmal ein Klischee bedient. Frauen treffen sich zum Kaffeetrinken, Männer wahrscheinlich eher im kleinen Nebenraum einer Wirtschaft. Aber das ist Nebensache. Entscheidend ist, dass Frauen aus ganz unterschiedlichen Parteien oder Bewegungen miteinander ins Gespräch kommen.

Da ist Birgit Hörner, seit 20 Jahren im Ortschaftsrat von Werbach, seit 15 Jahren Ortsvorsteherin und von 2004 bis 2014 Gemeinderätin. Anfangs gehörte sie der CDU an, seit einem Jahrzehnt den „Aktiven Bürgern“. Die zweite im Bunde ist Ute Schindler-Neidlein, Fraktionsvorsitzende der SPD im Kreistag und von 1994 bis 2015 Mitglied des Creglinger Gemeinderats. Birgit Väth von Bündnis90/Die Grünen hat seit 2009 einen Sitz im Wertheimer Gemeinderat. Manuela Zahn von der CDU war nicht beim Cafégespräch dabei, nahm aber dennoch Stellung.

Doppelbelastung

„Frauen sind viel stärker belastet als Männer, weil ihnen in der Regel niemand den Rücken frei hält. Alles, was neben Arbeit und Familie läuft, ist ein Zusatzengagement“, meint Birgit Väth auf die Frage, warum Frauen in der Politik unterrepräsentiert sind. Manuela Zahn würde diese Sichtweise sofort unterschreiben. „Wenn junge Frauen Kinder und Beruf unter einen Hut bringen müssen, haben sie schlichtweg keine Zeit, um sich politisch zu engagieren.“ Ute Schindler-Neidlein stimmt da für ihre eigene Generation – geboren in den 1960er Jahren – zwar zu, merkt aber an, dass sich bei den Jüngeren schon etwas verändert habe. Da würden Männer die Frauen schon entlasten, indem sie sich bei der Hausarbeit und der Kinderbetreuung einbringen. Aus ihrer persönlichen Erfahrung berichtet Birgit Hörner: „Eine Verhinderung durch Männer habe ich nie erfahren. Ich erlebe eher, dass Frauen sich ein politisches Amt nicht zutrauen. Sie meinen, sie können das nicht.“

Höherer Anspruch an sich selbst

Doch damit ist sie schon eine Ebene weiter. Nämlich bei der Eigenwahrnehmung von Frauen, wie sie sich im politischen Geschäft behaupten können. Männer treten da oft selbstbewusster auf. Auch wenn sie schlecht vorbereitet in Sitzungen gehen, weil sie ihre Unterlagen nicht gelesen haben, trauen sie sich, das Wort zu ergreifen. Frauen tun das in den seltensten Fällen. „Frauen haben einen höheren Anspruch an sich selbst als Männer“, nimmt Ute Schindler-Neidlein wahr. Und Birgit Väth wirft ein, dass Frauen zauderten, ein politisches Amt wahrzunehmen, weil sie nicht wüssten, was auf sie zukommt. „Als Grüne bin ich für die Umweltpolitik eingetreten. Dass ich mich auch mit Friedhofs- und Bauordnungen befassen muss, war ein Lernprozess.“ Die Initialzündung für Manuela Zahns politisches Engagement war, etwas bewegen zu wollen. „In der Kommunalpolitik ist das möglich“, so ihre Erfahrung – egal, ob es um die defekte Straßenlaterne oder um verlängerte Kindergartenöffnungszeiten geht.

„Wenn Frauen Frauen wählen würden, gäbe es mehr Frauen in der Politik“, meint Ute Schindler-Neidlein. Eine Feststellung, die niemand bestreitet. Aber woran liegt das? „Tiefe Männerstimmen finden eher Gehör“, wirft Birgit Väth als ein Argument ein. Birgit Hörner hingegen stellt die persönliche Präsenz heraus. „Ich wünsche mir viel mehr Selbstverständnis bei den Frauen und ein viel selbstbewussteres Auftreten“, sagt sie.

Frauen setzen sich oft für soziale Belange ein und werden häufig genau darauf reduziert. Gerhard Schröders „Gedöns“ kommt einem dabei in den Sinn – plump gesagt, oft zitiert. Dieses Abstempeln auf das vermeintlich Unwichtige, weil Unlukrative. Dabei haben Frauen schlichtweg oft eine andere Biografie als Männer. Selbst wenn sie über einen besseren Schul- , Ausbildungs- oder Studienabschluss verfügen als Männer, wird dann, wenn sie Kinder gebären, häufig der Rückwärtsgang eingelegt. Sie sind die Kümmerinnen, werden im Kindergarten oder in der Grundschule in den Elternbeirat gewählt und kämpfen für ihren Platz in der Teilzeitfalle.

Offene Diskussionen

„Das ‚Ich’ kommt bei Männern wesentlich häufiger vor“, sagt Birgit Hörner. Sie glaubt allerdings, dass dies in der Sache nicht weiterführt. „Am meisten bewegt man, wenn man die Gruppe mitnimmt“, ist sie, egal bei welchem Thema, überzeugt. Das sieht auch Ute Schindler-Neidlein so. Sie plädiert für Meinungsvielfalt über Fraktionsgrenzen hinweg. „Jeder, der zu einem Thema etwas zu sagen hat, soll es auch tun“, plädiert sie für offene Diskussionen.

Kampf gegen Windmühlen

Manuela Zahn kämpfte in ihrer politischen Laufbahn immer wieder gegen Windmühlen. Zwar fühlt sich die CDU-Frau gut aufgehoben und akzeptiert in ihrer Fraktion, die ihr auch zuhört. Wenn es aber um verlängerte Öffnungszeiten in Kindertagesstätten, Ruheräume und Schlafplätze für die Ganztagsbetreuung in der Krippe geht, muss sie sich schon mal von einem Stadtratskollegen anhören, dass diese Kinder in der Psychiatrie landen werden, wenn keine Mutter sorgend zuhause ist. Dennoch geht sie diese Herausforderungen mit Empathie und Herzblut an. „In dem Spannungsfeld von Kindern, Familie und Senioren fühle ich mich einfach wohl. Da hat mich niemand draufgeschoben, sondern das mache ich einfach gerne“, gesteht Zahn beherzt.

Bleibt noch die Frage nach der Quote. Manuela Zahn findet sie „bescheuert.“ Sie will als Person und nicht als Quoten-Frau gewählt werden will. Die übrigen Drei sehen das im Prinzip genauso – mit einem kleinen Unterschied. „Eigentlich sollte eine Quote überflüssig sein“, meint Ute Schindler-Neidlein. Aus dem Wissen, wie es schwer es Frauen haben, ihre Position in der Politik zu finden, stimmt sie Birgit Väth, in deren Partei die Quote seit vielen Jahren Realität ist, zu. „Die Quote schwächt nicht, denn sie gilt ja auch für Männer“, argumentiert sie. „Wir haben nur gute Erfahrungen damit gemacht, denn dann sind die Parteien gezwungen, nach Frauen zu suchen.“ Auch Birgit Hörner plädiert pro Quote: „Für einen guten Start in die Politik ist die Quote ein Mittel.“

Mentorensystem

Alle vier Frauen sind sich bei einer Sache einig. Mentorenprogramme, wie einst von der Landeszentrale für politische Bildung oder der Volkshochschule Wertheim aufgelegt, erleichtern es Frauen, den Schritt in die Kommunalpolitik zu wagen. Dabei wurde politisch interessierten Frauen lange vor einer anstehenden Wahl eine aktive Kommunalpolitikerin an die Seite gestellt. Auf Parteizugehörigkeit kam es dabei nicht an. So war die Mentorin von Ute Schindler-Neidlein einst Manuela Zahn, die von Birgit Hörner die langjährige Bettinger Ortschaftsratsvorsitzende und Wertheimer Gemeinderätin Songrit Breuninger.

Einen Unterschied zwischen Männern und Frauen im politischen Geschäft benennt das weibliche Geschlecht auch immer wieder: Bemerkungen der maskulinen Seite zu Aussehen, Frisur oder Kleidung. Solche „Farbenspielchen“, die durchaus auch mal ins Zotige gehen können, mögen sie unisono nicht.

