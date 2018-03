Frühling hält Einzug

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Zahlreiche Veranstaltungen in der ersten Märzhälfte in der Torismusregion „Liebliches Taubertal“ wecken einen Vorgeschmack auf den nahenden Frühling.

Eine Vernissage anlässlich der Frühjahrsausstellung in der Amtshausgalerie finder am Samstag, 10. März, in Freudenberg statt. Der Frühjahrsmarkt mit Flohmarkt entlang der Mainpromenade lockt am Sonntag, 11. März, von 11.30 bis 18 Uhr Besucher nach Freudenberg. In Assamstadt können Besucher am Sonntag, 11. März, bei Coffee-Stop und Frühlingsmarkt den Frühling genießen.

Krämermarkt

Der Frühlingsmarkt in Tauberbischofsheim auf dem historischen Marktplatz hat von Gewürzen und Tee bis hin zu Bekleidung, Schmuck und Geschenkartikeln für jeden etwas zu bieten. Die Stände haben am Sonntag, 11. März, von 11 bis 18 Uhr geöffnet.