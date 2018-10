Führung auf der Baustelle

Weikersheim.Zum „europäischen Tag der Restaurierung“ am Sonntag, 14. Oktober finden drei Baustellenführungen durch die „Schönen Zimmer“ des Weikersheimer Schlosses statt. Eine Restauratorin gibt Einblick in ihre Arbeit. Die Textilrestauratorin Kerstin Riepenhausen M.A. präsentiert dabei beispielhaft die Herausforderungen der derzeitigen Renovierungsmaßnahmen im „Schönen Zimmer“, dem Staatsappartement der barocken Fürstin Elisabeth Friderike Sophie. Am Beispiel des barocken Prunkbetts stellt sie die Schwierigkeiten und Chancen dieser aufwändigen Arbeit dar. Diese Führung findet am 14. Oktober dreimal statt: um 11, 13 und 15 Uhr. Anmeldung an der Schlosskasse unter Telefon 07934/992950 ist nötig.

