Fünf-Sterne-Radweg nach wie vor nur im Taubertal

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ warb von Mittwoch, 7., bis Sonntag, 11. März, auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin (ITB). Eingebunden in den großen Informationsstand Franken, wusste das Taubertal auch in der Bundeshauptstadt zu überzeugen. So konnten zahlreiche Reiseveranstalter, Medienvertreter und auch das Berliner Publikum über die Vorzüge der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ überzeugt werden.

Geschäftsführer Jochen Müssig nutzte die Tage, um zu Reiseveranstaltern, Medienvertretern, aber auch zu Fachverbänden Kontakte herzustellen oder wieder aufzufrischen. So ist es schon Tradition, dass während der ITB sowohl der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) für Radurlaub als auch der Deutsche Wanderverband für Wanderfreunde seine Jahresanalyse vorstellt. So zeichnete der ADFC in seiner Veranstaltung neue und sich wiederholend zertifizierte Radwege mit den begehrten Sternen aus. „Auch diesmal waren es 3 und 4-Sterne-Radwege und kein weiterer 5-Sterne-Radweg. „Dies untermauert, welche guten Radfahrbedingungen die Tourismusregion „Liebliches Taubertal“ seinen Gästen bietet“, führte auch deren Vorsitzender Landrat Reinhard Frank nach Bekanntgabe des Ergebnisses mit Stolz aus.

Kontakt zu Wanderverband

Kontakt wurde auch zum Deutschen Wanderverband gesucht, der in diesem Jahr erstmals den Deutschen Wandertag am Montag, 14. Mai, durchführt. Hier bieten sich für Schulen oder auch Unternehmen beste Möglichkeiten, sich an dieser bundesweiten Aktion zu beteiligen. Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ wird deshalb in den nächsten Tagen hierzu auch noch einige Bildungseinrichtungen sowie Unternehmen ansprechen. tlt