Für ein neues Miteinander geworben

Rothenburg.Mehr als 300 Besucher, vom Kleinkind bis zum Senior, waren zu Gast beim Erlebnistag unter dem Motto „Träumen und machen“ im Café Lebenslust in Rothenburg. Über 35 Programmpunkte animierten zum Mitmachen, Austauschen, Informieren und Genießen.

Die Themenvielfalt und Symbiose von Kunst, Musik, Handwerk, Sport, Technik, Unternehmertum und Startups, gepaart mit individuellen und gesellschaftlichen Themen, habe für eine offene, kommunikative und lebensfrohe Atmosphäre gesorgt, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Gemeinsam mit dem Publikum wurden in hochkarätig besetzten Diskussionsrunden Themen kritisch, konfrontativ und mit Tiefgang beleuchtet. Im Fokus lagen Nachhaltiger Tourismus, die Wichtigkeit und Herausforderungen jedes Einzelnen beim „Träumen & Machen“, sowie die Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung, Startups zu fördern.

Anders-Machen

Spiegel-Bestseller-Autor Nico Degenkolb zeigte den Weg seines Erfolges auf und ermutigte zum Anders-Machen, Weiter-Machen, und gegebenenfalls auch zum Schluss-Machen.

Neben den atemberaubenden Konzerten gewährten Carmen Underwater und David Gaffney intime Einblicke in das Seelen- und Unternehmerleben professioneller Musiker. Die Besucher wurden durch anfassen, mitmachen, hören, sehen, singen dazu animiert, sich selbst einzubringen. Information, Leidenschaft, Inspiration, Reflektion und Motivation zur selbstbestimmten Umsetzung der eigenen Wünsche und Träume stand im Mittelpunkt der Veranstaltung. Und das machte gute Laune. Auch ein Fernsehteam des BR war zugegen. „Ich kam die Tür herein, und die Menschen lachten und strahlten. Man spürt hier die pure Freude“, so eine ältere Besucherin.

Die Initiative Träumen und Machen widmet sich grundsätzlich der Aufgabe, Menschen zum Austausch zusammenzubringen, und diese zu motivieren ihr Leben, das eigene Umfeld und die Gesellschaft aktiv, gleichberechtigt, fair und eigenmächtig zu gestalten. Um dem Thema die nötige Nachhaltigkeit gewährleisten zu können, und weitere Projekte in Angriff nehmen zu können, wünscht sich Träumen und Machen weitere Mitmacher sowie Unterstützer.

„Jeder ist eingeladen die Zukunft, Formate und Aktionen von Träumen und Machen mitzugestalten“, so der Initiator und Organisator Daniel Rieth aus Diebach.

