Für Jugendarbeit Geld in Hand nehmen

Kirchliche Jugendmitarbeiter haben nicht nur die Aufgabe, die jungen Menschen für Gott zu begeistern, sie müssen auch für die Institution Kirche werben. Ds ist manchmal gar nicht so einfach. Gott nehme jeden bedingungslos an, gleich ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener. Jeder sei wichtig, auch wenn er noch nichts leisten kann. Breuninger: „Zwischen den Kindern und Jesus standen die Jünger. Heute stehen häufig die Erwachsenen zwischen den Kindern und Jesus. Nicht absichtlich, vielmehr ohne es zu merken.“ Breuningers Votum an die Synodalen: „Trauen Sie Kindern und Jugendlichen etwas zu. Probieren Sie auch mal etwas aus, obwohl es das vielleicht noch nie gab. Und für Jugendarbeit muss auch Geld in die Hand genommen werden.“

Der Leitungskreis der Bezirksjugend wurde im Herbst neu gewählt und die ehemaligen Mitarbeiter wurden verabschiedet (wir berichteten). Stellvertretend für den Kirchenbezirk ehrte die Bezirkssynode die scheidenden Mitarbeiter in der Bezirksjugendarbeit. Miriam Feldmann vom Vorstand der Evangelischen Jugend in Baden verlieh Tina Drack, Julia Riekert und Daniel Schleßmann das badische goldene Kugelkreuz.

Tina Drack aus Altertheim ist seit 18 Jahren in der Bezirksjugendarbeit aktiv. Zwölf Jahre war sie im Leitungskreis. Sie gehört weiter der Bezirksjugendsynode an. Julia Riekert, ursprünglich aus Wertheim, war zwölf Jahre in der Jugendarbeit aktiv. Daniel Schleßmann aus Königshofen war 18 Jahre Mitglied der Bezirksjugend. 15 Jahre gehörte er zum Leitungskreis, neun Jahre hatte er den Vorsitz inne.

Die Mitarbeiter des Leitungskreises brachten einen sehr hohen Einsatz bei zahlreichen Freizeiten, Konfirmanden- und Jungschar-Tagen und dem Ostergarten. Bei Jugendbegegnungen mit der Partnergemeinde aus Volta (Ghana) und bei Jugendältestenschulungen war ihr Einsatz ebenfalls sehr wichtig. Rainer Joas und Elke Seybold sind ebenso ausgeschieden und wurden in Abwesenheit geehrt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der Bezirkssynode Ekkehard Hüneburg, Gerlachsheim, wurde Gitte Gesella als neue Dekanatssekretärin benannt.

Haushalt befürwortet

Patrick Schork, stellvertretender Geschäftsführer des Verwaltungs- und Serviceamtes Odenwald-Tauber, stellte den Entwurf für den Haushalt 2018/19 vor. Dieser ist ausgeglichen. Aufgrund der guten Konjunkturlage seien die Einnahmen derzeit noch stabil, doch wegen des demografischen Wandels werden sie zurückgehen. Besonders ging Schork auf Veränderungen zum bisherigen Haushalt und auf Projekte ein. Dazu gehören etwa das Konfi-Camp und das Musical „Joseph and the amazing technicolor dreamcoat“. Ein Tauffest und ein Dankesfest für Älteste sind geplant. Der Vorschlag zum Haushalt wurde einstimmig befürwortet.

Schuldekanin Cornelia Wetterich berichtete von der Landessynode. Folgende Projekte nimmt diese in Angriff: Das Profil der Evangelischen Kindertagesstätten soll weiter gestärkt werden.

Die Begleitung von geflüchteten Menschen soll fortgesetzt werden, auch wenn es von der Badischen Landeskirche dafür weniger Geld gibt als bisher. Im Kirchenbezirk Wertheim ist Elvira Leskowitsch Beauftragte für Flucht und Migration. Bis zum 11. März findet das große Projekt „Russlanddeutsches Haus“ in der Michaelskirche auf dem Reinhardshof statt, das Leskowitsch mit vielen russlanddeutschen ehrenamtlichen Mitarbeitern vorbereitet hat. Die Landessynode beschäftigt sich auch mit der Frage: Was brauchen die Kirchenmitglieder von ihrer Kirche? Die Perikopenordnung enthält die Predigttexte und Leseabschnitte (Schriftlesungen) für die Gottesdienste. Am 1. Advent wird eine überarbeitete Ordnung eingeführt. Sie wird zunächst zur Erprobung nur online existieren und später in gedruckter Form erscheinen.

Bei der Gottesdienstkonzeption „Leben aus der Quelle“ geht es derzeit darum, beschlossene Maßnahmen umzusetzen. So soll der Gemeindegesang gefördert werden. 2021 steht wieder ein Jubiläum an: 200 Jahre Badische Union. In Baden, Hessen und der Pfalz schlossen sich die lutherischen und reformierten Kirchen zu unierten Kirchen zusammen (Unionsurkunde von 1821).

Die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen (weltweite Gemeinschaft von Kirchen) steht bevor. Karlsruhe hat sich als Veranstaltungsort beworben.

Dekan Hayo Büsing ließ das letzte Halbjahr im Kirchenbezirk noch einmal kurz Revue passieren. Das Reformationsjubiläum wurde auch im Kirchenbezirk Wertheim mit zahlreichen Veranstaltungen begangen (wir berichteten ausführlich). In der Stiftskirche gab es 2017 vier Kantatengottesdienste. Büsing: „Gezeigt hat sich bei all diesen Veranstaltungen: Es geht nur gemeinsam mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, mit Menschen aus den Gemeinden und aus dem Bezirk. Und es kann viel Spaß machen.“

Derzeit steht im Bezirk das Liegenschaftsprojekt an. Bis 2020 soll der Gebäudebestand der Landeskirche erfasst werden. Insgesamt gibt es in Baden etwa 3000 Gebäude. Doch die Gemeinden werden kleiner und es sollen genug finanzielle Ressourcen für die inhaltliche Arbeit vorhanden sein. Es stellten sich folgende Fragen: Welche Gebäude und Räume brauchen wir für die zukünftige Arbeit? An welchen Standorten soll es Pfarrhäuser geben? Kirchen sollen vorrangig erhalten werden.

Es gebe auch neue Überlegungen zur Nutzung von Gebäuden. Beispiel: Das Kirchenzentrum auf dem Wartberg soll mit der kommunalen Gemeinde genutzt und als Familienzentrum mit Kindertagesstätte ausgebaut werden.

Kirchhoff wies auf die Jugendfreizeiten hin. Das Kinderbibelabenteuerwochenende in Bettingen ist fast ausgebucht. Freie Plätze gibt es noch bei den Freizeiten im Sommer (Taize-Freitzeit, Kinder- und Teeniezeltfreizeit in der Rhön). phe

