Für Platz eins gibt es 5000 Euro

Main-Tauber-Kreis.Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg hat den Landespreis für Heimatforschung 2019 ausgeschrieben. Dabei geht es um die Würdigung beispielhafter Leistungen, die von Bürgern in Baden-Württemberg erbracht wurden.

Das Preisgeld beträgt für den Hauptpreis 5000 Euro und für zwei zweite Preise je 1500 Euro. Ebenso wird ein mit 1500 Euro dotierter Jugendförderpreis vergeben.

Einzelwerke gesucht

Laut Wissenschaftsministerium können in sich geschlossene Einzelwerke ausgezeichnet werden, die auf einer eigenen Forschungsleistung beruhen. Die Werke dürfen nicht im Zusammenhang mit einer wissenschaftlichen Ausbildung bzw. einer darauf aufbauenden beruflichen Tätigkeit stehen. Eine Arbeit kann nur einmal eingereicht werden. Bereits ausgezeichnete Preisträger werden nicht mehr berücksichtigt. Nach dem 30. Lebensjahr können sich Jugendförderpreisträger sowie Schülerpreisträger erneut bewerben. Für den Schülerpreis können Arbeiten eingereicht werden, die wissenschaftlichen Kriterien noch nicht voll entsprechen.

Jury entscheidet

Über die Preise entscheidet eine Jury. Landrat Reinhard Frank appelliert an die Bürger, die in der Heimatforschung tätig sind, sich mit ihren Projekten zu bewerben. Projekte können beispielsweise die Orts-, Regional- und Landesgeschichte betreffen. Ebenso geht es um Heimatmuseen, Naturschutz, Landschaftsschutz, Denkmalschutz oder Kunst in der Architektur. Auch Dialektforschung, Literatur, Brauchtum, Volksmusik, Volkstanz und Tracht sind nicht ausgeschlossen.

Nähere Informationen finden Interessierte unter https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/heimatforscher-gesucht-4/

Nähere Informationen können im Übrigen auch im Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Dezernat für Kreis-entwicklung und Bildung, Sachgebiet Kultur, eingeholt werden, E-Mail diana.gerner@main-tauber-kreis.de. lra

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019