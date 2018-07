„Funkloch-Hopping“ im Landkreis

Anzeige

Vodafone plant neue Standorte

Oliver Sturm, bei Vodafone verantwortlich für den Ausbau des Mobilfunknetzes in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz, informierte, dass bestehende Mobilfunkstandorte auf die LTE-Technik aufgerüstet würden. Zudem plane man vier neue Standorte in Unterbalbach, Uissigheim, Reicholzheim und Münster. Bis Dezember 2019 sollen 60 Standorte mit der Technik GSM, zehn mit der Technik UMTS und 46 mit LTE ausgerüstet sein. Sturm betonte, dass sich die Mobilfunkanbieter untereinander abstimmten, um in der Fläche eine Versorgung zu gewährleisten. „Der Fokus liegt auf den weißen Flecken“, betonte er. Auch würden Mobilfunkmasten gemeinsam mit anderen Anbietern genutzt werden.

Thomas Lichtenberger, zuständig für die Kommunikation Netzstruktur bei Telefónica Germany für den Norden Baden-Württembergs, sprach von einer nahezu flächendeckenden GSM-Versorgung im Main-Tauber-Kreis. Ein vollständiger Ausbau aber sei wegen der Topographie im Kreisgebiet wirtschaftlich nicht darzustellen.

LTE-Erweiterungen soll es im Bestand der 57 Mobilfunkstandorte geben. Bis zum Jahr 2020, so die Planung, sollen 53 von diesen mit der LTE-Technik ausgestattet werden. Zwar gebe es die grundsätzliche Zusage weiterzugehen, doch eine lückenlose Versorgung könne ein Wirtschaftsunternehmen nicht stemmen. Dafür, so Lichtenberger, sei die öffentliche Hand verantwortlich, wenn sie das denn wolle.

Einen recht frischen Gegenwind gab es im Anschluss an die Darstellungen nicht nur vom Landrat, sondern auch von den Kreisräten. Während Landrat Reinhard Frank monierte, dass die Angebote der Unternehmen dem öffentlichen Anspruch nicht gerecht würden, forderte Dr. Urban Lanig (CDU), massive Anstrengungen zu unternehmen, um die Funklöcher zu beseitigen und damit die notärztliche Versorgung zu gewährleisten.

„Das muss zeitnah geschehen“, postulierte er, wie schon seit Jahren. Er kritisierte die mangelnden Ausbauaktivitäten mit dem Argument, weil es sich für die Unternehmen nicht rentiere. „Wir wollen kein Wischi-Waschi mehr, sondern von den Unternehmen klar wissen, wo die weißen Flecken sind“, forderte er handfeste Informationen von allen drei Unternehmen ein. Als Arzt sei er teilweise mit drei Handys mit Verträgen von drei Anbietern unterwegs gewesen. Funklöcher aber, habe es dennoch gegeben.

Verlässliche Erreichbarkeit

Auch Udo Glatthaar (CDU) wollte sich nicht so einfach abfinden lassen. Kunden eines Mobilfunkunternehmens in Berlin, die in Boxberg Urlaub machten, wollen der Familie ihre sichere Ankunft auf dem Campingplatz signalisieren. Dass sie da vielleicht in einem Funkloch landen, sei nicht vorhersehbar. „Kunden wollen deutschlandweit mobil sein“, so der Bad Mergentheimer Oberbürgermeister. Er forderte zudem eine verlässliche Erreichbarkeit auf Landesstraßen und nahm die Werbung einiger Unternehmen aufs Korn, die Erreichbarkeit – selbst am Strand – per Werbung postulierten.

Konkrete Lösungen gefordert

Elmar Haas (Freie Wähler) regte an, das Roaming zu fördern, bei dem ein Kunde, der bei einem Anbieter keinen Zugang hat, automatisch zu einem Wettbewerber mit Anschluss weitergeleitet wird. Das aber, räumte Haas ein, sei eine Sache der Politik. Letztlich regte Klaus Vierneisel (CDU) an, das Thema Mobilfunkversorgung gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung in Angriff zu nehmen, um konkrete Lösungen zu erarbeiten. hvb

