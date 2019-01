„Funklöcher ein lästiges Alltagsproblem“

Aus Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern aber auch aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Funklöcher mehr als ein lästiges Alltagsproblem sind. Bei Unternehmensbesuchen höre ich zudem immer häufiger, dass die mangelhafte Mobilfunkversorgung ein gravierender Standortnachteil ist. Wird das Problem nicht zügig gelöst, ist zu befürchten, dass sich Abwanderungstendenzen verstärken, insbesondere bei Unternehmen und jungen Menschen. Erforderlich ist ein flächendeckender Mobilfunkempfang, der den Zugang zu Online-Diensten ermöglicht. Frustrierend ist, dass die Politik seit Jahren nicht wirklich vorankommt.

Bei dem Thema Mobilfunk stehe ich in engem Austausch zu den Landratsämtern des Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreises. Die bestehenden Probleme haben mich veranlasst, in persönlichen Gesprächen mit Bundesministern und Staatssekretären, aber auch mit zahlreichen Schreiben an die Bundesregierung konkrete Lösungsschritte einzufordern. Insbesondere habe ich mich dafür eingesetzt, dass Roaming-Lösungen ermöglicht werden, beim 5G-Ausbau an Bahnstrecken die Maintal- und Tauberbahn nicht übergangenen werden und die angestrebte Mobilfunkabdeckung von 98 Prozent sich nicht an den Haushalten sondern an der Fläche bemisst.

Die Bundesnetzagentur habe ich auf die erhebliche Anzahl von Funklöchern in beiden Landkreisen aufmerksam gemacht, damit mehr Druck auf die Netzbetreiber ausgeübt wird. Meines Wissens stehen die Landratsämter mit den Betreibern in Kontakt, um konkrete Verbesserungen zu erarbeiten. Wie ich erfahren habe, hat in den Kommunen in meinem Wahlkreis in jüngster Zeit die Beantragung neuer Sendemasten zugenommen. Das macht mir Hoffnung, dass endlich Bewegung in den Ausbau des bestehenden Netzes kommt.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich intensiv mit den Vergaberegeln für die 5G-Frequenzen befasst. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion habe eine Initiative gestartet, damit die Interessen des ländlichen Raums besser berücksichtigt werden als bisher. Immerhin konnten wir so erreichen, dass an Bundesautobahnen sowie entlang wichtiger Bundesstraßen und Schienenwegen der 5G-Netzausbau sichergestellt werden muss.

Dass eine 98-prozentige Flächenabdeckung sowie verpflichtende Roaming-Lösungen nicht festgeschrieben wurden, bleibt ein Mangel. Werden nur 98 Prozent der Haushalte abgedeckt, werden 15 bis 20 Prozent des Bundesgebietes nicht mit 5G versorgt. Diese Unterversorgung würde in erster Linie die ländlichen Räume treffen. Ferner sehen die Vergaberegelungen vor, dass Roaming-Lösungen nur auf Grundlage von freiwilligen Vereinbarungen der Netzbetreiber erfolgen können. Um eine zuverlässige Mobilfunkversorgung für alle Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, muss die Bundesnetzagentur ermächtigt werden, lokales Roaming auch anordnen zu dürfen. Ich setze mich dafür ein, dass wir bei der Novelle des Telekommunikationsgesetzes entsprechende Fortschritte erzielen.

Die Digitalisierung bietet im ländlichen Raum große Chancen, Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen. Dies gilt besonders mit Blick auf die Säulen der ländlichen Wirtschaft - also Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Mittelstand. Auf der Grünen Woche sind zahlreiche vielversprechende Beispiele zu bestaunen, wie durch Digitalisierung Tierwohl und Ackerbau und damit Lebensmittel verbessert werden können. Außerdem hat die Digitalisierung im ländlichen Raum großes Potential, Bildung, Mobilität und die Gesundheitsversorgung zu sichern sowie die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen. Um die Chancen nutzen zu können, ist ein flächendeckendes Mobilfunknetz unverzichtbar – wir brauchen sicheren Netzzugang nicht nur in unseren Städten und Dörfern, sondern auch in Ställen und auf Äckern. Modellprojekte könnten die Sache voranbringen – gemeinsam mit meiner Kollegin Nina Warken setze ich mich dafür ein, dass Modellprojekte aufgelegt werden und unsere Region von diesen profitieren kann. Auch in den kommenden Monaten wird das Thema Digitalisierung und Mobilfunk ganz oben auf meiner Agenda stehen.

MdB Alois Gerig, CDU Wahlkreis Odenwald-Tauber

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019