Bierbehren.Erstmals 1980 organisierte der Verein, damals noch am alten Sportplatz an der Tauber, ein Fußballturnier für Jedermann auf einem Kleinfeld. In diesem Jahr findet es vom 22. bis 23. Juni statt. Umrahmt wird das Turnier von Einlagespielen der Jugend, Aufführungen der SVB-Garde und einer open-Air-Plattenparty am Samstagabend. Am Sonntagmittag wird ein Mittagessen angeboten. Zu hoffen bleibt dem Veranstalter nur, dass der Wettergott mitspielt, spannende und vor allem torreiche Spiele sind auf dem Kleinfeld wie immer garantiert.

In den 1980er Jahren setzte sich der Teilnehmerkreis noch nahezu ausschließlich aus örtlichen Kickern zusammen, aus Vereinen oder auch Straßenzügen. Der Ortscharakter stand in den ersten Jahren daher noch viel mehr im Vordergrund. Nur „Fußballveteranen“ können sich noch an die Geburtsstunde dieses Turniers erinnern mit Mannschaften wie „Wotans wilde Horde“, „Rübezahls Knechte“, „Wolpertinger“ oder den „1. FC Putz“.

Im Laufe der Jahre änderte sich dann zum einen der Austragungsort und zum andern auch immer mal wieder der Spielmodus. Nahezu legendär sind die Veranstaltungen am „Gänsewasen“, einem ortsnahen Bolzplatz mit entsprechendem Charakter. Aber der immense organisatorische und auch logistische Planungsaufwand sowie die steigenden amtlichen Anforderungen bewegten den Veranstalter, dieses Turnier schweren Herzens ans neue Sportgelände zu verlegen.

Auch mussten immer wieder die Teilnahmebedingungen geändert werden, um den Freizeitcharakter und damit die Chancengleichheit bei den teilnehmenden Mannschaften zu gewährleisten. Aktuell dürfen maximal zwei aktive Fußballer gleichzeitig auf dem Spielfeld sein, auch eine weibliche Mitspielerin ist seit vielen Jahren ein Muss. Ebenfalls gibt es Vorgaben beim Mindestalter. Alljährlich nehmen mehr als zehn Mannschaften an dieser Veranstaltung teil, mittlerweile viele aber auch aus Nachbargemeinden. Das zeigt, dass das Jedermannturniers bis heute nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat. pm

