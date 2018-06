Gästezufriedenheit ein großes Anliegen

Anzeige

Die Zufriedenheit der Gäste ist den Verantwortlichen für die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ ein großes Anliegen. Aus diesem Grund hat sich der Tourismusverband der Online-Gästebefragung „Wandermonitor“ angeschlossen. „Die Hinweise und Kommentare der abstimmenden Wanderer fließen in die weitere touristische Produktgestaltung und in die Qualitätsverbesserung der bestehenden Angebote ein“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“. In der Befragung geht es rund um das Thema Wandern. Ziel ist es, aussagekräftige Besucherdaten zur Charakterisierung und Einordnung des Wandertourismus zu erhalten. Bei der Befragung werden Besucherprofile, die gewünschten Eigenschaften der Wanderungen sowie ein jährlich wechselndes Schwerpunktthema zum Wanderangebot in die Bewertung einbezogen.

„In rund zehn Minuten können die Fragen online beantwortet werden“, ruft Jochen Müssig zur Beteiligung auf.

Die Ergebnisse der Onlinebewertung zeigen in der Summe die Sicht und Bewertung des Gastes.

Abgefragt werden unter anderem persönliche Motive eines Wanderurlaubs wie zum Beispiel Erholung, aktiv sein, Kultur oder Naturerlebnis. Ebenso wird abgefragt, wodurch die Wahl des Aufenthaltsortes beeinflusst wurde.

Hier spielen beispielsweise die Erreichbarkeit des Ortes, das Preis-Leistungsverhältnis oder auch die familiäre Situation eine bedeutende Rolle.

Alle gesammelten Daten der bisher durchgeführten Wanderstudien hat die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften schon als Zwischenergebnis zusammengeführt und auf ihrer Homepage dargestellt.

Info: An der Onlinegästebefragung kann im Internet unter www.liebliches-taubertal.de unter dem Menüpunkt „Wandern“ teilgenommen werden.

