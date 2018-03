Gefährlich überholt

Anzeige

Dörzbach.Brenzlig war eine Situation am Montagmorgen bei Dörzbach. Eine 46-Jährige war gegen 9.50 Uhr mit ihrem Opel Astra auf der B 19 von Hohebach in Richtung Dörzbach unterwegs. Etwa 200 Meter vor einer Rechtskurve kam ihr plötzlich ein roter Pkw entgegen, der gerade einen Lkw überholte. Die Frau musste ihren Pkw voll abbremsen und nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Den Fahrer des roten Pkw interessierte das offensichtlich nicht, er setzte seine Fahrt fort. Die Polizei bittet nun den Lkw-Fahrer, welcher überholt wurde, einen dahinter fahrenden Transporter sowie weitere Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter Telefon 07940 / 9400 in Verbindung zu setzen.