Gemeinsame Proben laufen den Handys allemal den Rang ab

Dass im Vorfeld ausgesiebt werden muss, scheint logisch. Maximal zwei Schlagzeuger gilt es unter rund 20 Bewerbern auszuwählen, beim Klavier sieht es ähnlich aus. Wichtig bei allen Besetzungen ist: die allerbesten des Landes auszuwählen.

Ganz schön gefordert

„Wir proben die relevante Literatur und wirklich schwere Stücke von traditionell bis zeitgenössisch“, informiert Tempel. „Die jungen Leute werden von den Formen und der Harmonik ganz schön gefordert.“ Viele, so Tempel, fragten sich am Anfang, wie das überhaupt funktionieren soll. Doch mit der Zeit entwickle sich die Musik.

Wann ein Stück für den Leiter gut ist? „Es muss nicht fehlerlos sein“, so Tempel. Vielmehr soll sich seine musikalische Entstehung im stimmigen und qualitativ hochwertigen Klang des Orchesters widerspiegeln. So lautet das Ziel. Doch er weiß auch, dass die jungen Musiker in den Proben durchaus befreit aufspielen können, die Situation bei der Aufführung aber eine ganz andere ist. Schließlich gilt es da, mit voller Konzentration den Durchlauf aller Stücke in Folge zu absolvieren. Geprobt werde das wenig, weil es einfach zu kraftraubend sei, erläutert der Leiter.

Zwischen 16 und 22 Jahre alt sind die Nachwuchsmusiker, die zur Elite ihres Genres in Baden-Württemberg zählen. Gearbeitet wird täglich von 9 bis 21 Uhr. Oft aber jammen sie noch bis in den späten Abend hinein. „Mir macht es am meisten Spaß, zu sehen, wie sehr sie sich der Musik hingeben“, so der Professor. Telefone, ansonsten ein ständiger Hingucker, spielten keine Rolle in der Probenwoche. Tempel: „Das finde ich erstaunlich.“

Derzeit ist niemand aus der nahen Umgebung von Weikersheim Mitglied des Landesjugendjazzorchesters. Dennoch sei die Heimstatt der Jeunesses Musicals eine Art Insel. Der Orchesterchef beschreibt das so: „Weikersheim ist eine Kaserne im positiven Sinn. Niemand kommt auf die Idee abzuhauen.“

Beim LaJazzO werden Kontakte geknüpft, die oft ein Leben lang halten. „Es ist so wichtig wie ein Studium“, beschreibt Tempel den Stellenwert dieses Orchesters. Netzwerke werden geknüpft, Treffen vereinbart. Immer wieder begegne er Leuten, die sagten, dass es damals in Weikersheim toll gewesen sei.

Neben den beiden anstehenden Konzerten, die mit zwei Mal 45 Minuten angesetzt sind, ist aktuell ein Gastspiel in Vietnam im kommenden Jahr im Gespräch. Im vergangenen Jahr war das LaJazzO in Indien.

Peter Leicht, der das Konzert am Freitag in der Kreisstadt organisiert hat, freut sich auf den Abend: „Das ist einfach mal was anderes als das, was sonst geboten wird.“ Bigband der Spitzenklasse. hvb

