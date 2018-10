Genießen steht im Mittelpunkt

Main-Tauber-Kreis.„Taubertal kulinarisch erleben – Köstlichkeiten und genussvolle Verführungen“ lautet das Schwerpunktthema des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ für die Jahre 2018 und 2019. Zahlreiche Veranstaltungen rund um regionale und traditionelle Produkte lassen Besucher auch im November kulinarische Momente erleben.

Den Auftakt der Veranstaltungen macht die Genießernacht in Markelsheim am Samstag, 3. November. Von 18 Uhr bis 23.59 Uhr heißt es „Schlemmen – Bummeln – Wein“ im ganzen Ort. Nähere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 07931/43179 beim Tourismusverein Markelsheim.

Im Erdhaus beim Wildpark in Bad Mergentheim findet ab Samstag, 3. November, ab 11 Uhr das Schlachtfest statt. Unter dem Motto „Genießen bis die Schwarte kracht!“ werden Schlacht-Spezialitäten aus eigener Verarbeitung angeboten. Weitere Auskünfte unter Telefon 07931/56035-10 zu erfragen.

Die Klosterscheuer in Schäftersheim veranstaltet von Freitag, 9. November, bis Sonntag, 11. November, täglich ein Gänsekeulenessen. Vorherige Anmeldung unter Telefon 07934/464.

Der Hammeltanz des Heimat- und Kulturvereins lockt am Samstag, 10. November, Besucher nach Assamstadt. Weitere Fragen beantwortet die Gemeinde Assamstadt unter der Telefonnummer 06294/42020.

Die Glocken-Gala des Weinguts und Hotels Glocke in Rothenburg ob der Tauber bietet am Samstag, 10. November, und am Samstag, 17. November, ein festliches Acht-Gänge-Menü mit jeweils passenden Weinen, fachlich und heiter kommentiert. Unter der Telefonnummer 09861/958990 sind beim Weingut weitere Informationen erhältlich.

Weihnachtlich wird es in Creglingen: Der Weihnachtsmarkt hält von Freitag, 30. November, bis Sonntag, 2. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr ein buntes Programm für Besucher bereit. Im historischen Ambiente des Schlosshofs gibt es weihnachtliche Geschenk- und Dekoideen, ein lebendiges Krippenspiel sowie eine Dampfeisenbahn für Kinder. Gleichzeitig findet im Stadtteil Münster die Manz-Weihnachts-Schaubäckerei von 10 bis 18 Uhr statt. Fragen beantwortet die Tourist-Information Creglingen unter der Telefonnummer 07933/631.

Ein ausgiebiges Brunchbuffet gibt es am Sonntag, 4. November, von 10.30 bis 13 Uhr beim Brunch in der Alten Füllerei in Distelhausen. Reservierung in Informationen unter der Telefonnummer 09341/805820. tlt

