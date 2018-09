Genussvoller Herbst im Main-Tauber-Kreis

Main-Tauber-Kreis.„Taubertal kulinarisch erleben – Köstlichkeiten und genussvolle Verführungen“ lautet das Schwerpunktthema des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ für dieses und das kommende Jahr. Zahlreiche Veranstaltungen rund um regionale und traditionelle Produkte lassen Besucher auch im September kulinarische Momente erleben.

Am Samstag, 7. September, findet ab 18 Uhr der Biersommelierabend in der Distelhäuser Brauerei statt. In lockerer Atmosphäre und unter dem Motto „Bier trinken ist mehr als nur Durst löschen, es ist eine Lebensart“ werden Bierliebhaber in die Welt des Gerstensafts entführt. Unter der Telefonnummer 09341/805821 sind bei der Alten Füllerei nähere Informationen erhältlich.

Die Burg-Freunde Freudenberg veranstalten am Sonntag, 9. September, von 10 bis 18 Uhr ihr Weißwurstfrühstück und einen Vespernachmittag. Unter dem Motto „Worscht und Dorscht“ wird auf der Burgwiese der Freudenburg gefeiert. Weitere Informationen sind unter der Telefonnummer 09373/92000 zu erfragen.

Der kulinarische Spaziergang des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ findet am Freitag, 14. September, in Creglingen statt. Das Programm startet mit einem Sektempfang in der Alten Posthalterei. Im Anschluss geht es zu einem informativen Rundgang mit der „Post-Lina“ durch das Fachwerkstädtchen Creglingen, bevor die Alte Posthalterei ein regionales Vespermenü mit korrespondierenden Weinen serviert. Im Vorverkauf gibt es noch Restkarten. Infos beim Tourismusverband unter der Telefonnummer 09341/825806.

Von Freitag, 14. September, bis Sonntag, 23. September, bietet die Königshöfer Messe viele attraktive Angebote. Rund 160 Markthändler und Schausteller sowie 60 Aussteller bieten auf der Königshöfer Messe und der Verbrauchermesse Agima ein vielfältiges Angebot. Weitere Informationen gibt es bei der Stadt Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343/5010.

Das traditionelle Herbstfest in Niederstetten wird von Freitag, 21. September, bis Montag, 24. September, gefeiert. Die Stadtverwaltung Niederstetten gibt unter der Telefonnummer 07932/91020 weitere Auskünfte.

Zum 197. Mal findet die Michaelismesse dieses Jahr in Wertheim statt. Von Samstag, 29. September, bis Sonntag, 7. Oktober, können sich Besucher auf zahlreiche Verkaufsstände, den Vergnügungspark und verschiedene musikalische Leckerbissen freuen. Nähere Informationen sind bei der Stadtverwaltung Wertheim unter der Telefonnummer 09342/3010 erhältlich.

Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ hat zum Schwerpunktthema die Broschüre „Taubertal kulinarisch erleben – Köstlichkeiten und genussvolle Verführungen“ herausgebracht. Ein weiterer Beitrag ist das Rezeptbuch unter dem Titel „So schmeckt das ‚Liebliche Taubertal‘, feine Gaststätten – leckere Rezepte“. Darin wird ein Querschnitt der Gastronomiebetriebe in der Ferienlandschaft mit jeweils individuellen Rezepten zum Nachmachen vorgestellt.

Erhältlich sind die Broschüre „Taubertal kulinarisch erleben“ und das Gaststättenrezeptbuch „So schmeckt das ‚Liebliche Taubertal‘“ beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5806, Telefax 09341/82-5700, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet www.liebliches-taubertal.de. tlt

