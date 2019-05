Gezielte Düngung mit Stickstoff

Main-Tauber-Kreis.Die Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (SchALVO) schreibt beim Anbau von Mais in Problem- und Sanierungsgebieten vor, dass im Frühjahr der Stickstoffgehalt im Boden bestimmt und dieser Analysewert in der Düngebedarfsberechnung berücksichtigt wird.

Dabei ist eine späte Bodenprobenahme ab dem Vier-Blatt-Stadium des Maises vorgeschrieben. Die Stickstoffdüngung muss laut SchALVO spätestens zwei Wochen nach dem Vorliegen der Messergebnisse erfolgt sein; andernfalls ist eine erneute Probenahme nötig.

Kühlkette einhalten

Wie bei allen Bodenproben für den Nitratinformationsdienst NID müssen auch die Proben von Maisflächen nach dem Ziehen sofort in den gekühlten Styroporboxen verschlossen und umgehend eingefroren werden.

Bei unterbrochener Kühlkette kommt es zum Anstieg der Nitratgehalte, und die Untersuchungsergebnisse werden unbrauchbar. Diese erhalten die NID-Teilnehmer jeweils direkt vom Labor zugeschickt.

Zwei Sammelstellen

Das Landwirtschaftsamt des Landratsamts Main-Tauber-Kreis unterstützt den Nitratinformationsdienst beim Maisanbau auch in diesem Jahr durch die Betreuung der beiden bekannten Sammelstellen in Bad Mergentheim, Wachbacher Straße 52, und in Tauberbischofsheim beim Technischen Kreishaus in der Wellenbergstraße 8 (in der Garage hinter dem Gebäude). Dort werden Gerätschaften für die Probenahme ausgegeben und die Bodenproben angenommen.

Die Sammelstellen sind von Donnerstag, 16. Mai, bis Mittwoch, 22. Mai, jeweils von 9 bis 10 Uhr und von 15.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Bodenproben können ausschließlich zu diesen Zeiten angenommen werden.

Annahmezeitraum

Sollte es zu erheblichen witterungsbedingten Verzögerungen bei der Entwicklung der Maisbestände kommen, wird der Annahmezeitraum verlängert.

Auskünfte darüber sowie weitere Informationen gibt das Landwirtschaftsamt des Landratsamts Main-Tauber-Kreis.

Zusätzlich können laut Behörde an den Sammelstellen auch Wirtschaftsdüngerproben und Grunduntersuchungsproben abgegeben werden. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.05.2019