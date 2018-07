Göttliche Musik zu hören

Anzeige

Seit über 20 Jahren ist der Organist Paul Theis der kongeniale, musikalische Partner des Ausnahmetrompeters. Der Preisträger namhafter Orgelwettbewerbe war von 1984 bis 1987 Organist der Zisterzienser-Abtei Marienstatt/ Westerwald. Eine rege Konzerttätigkeit als freischaffender Organist und Oratoriensänger im In- und Ausland sowie zahlreiche CD- und Rundfunkaufnahmen dokumentieren sein hohes künstlerisches Niveau.

Das Originalrepertoire für die Besetzung Trompete und Orgel ist relativ klein. Bernhard Kratzer lässt sich von solchen Einschränkungen nicht stören: er bearbeitet hochvirtuose Oboen- und Violinkonzerte, Arien aus bekannten Oratorien und Opern oder Ballettmusiken für Trompete, Corno da caccia und Orgel.

Bei der Auswahl seiner Orgelwerke bildet für Paul Theis in diesem Jahr die Musik Giacomo Puccinis einen Schwerpunkt. Bevor Puccini als Opernkomponist Weltruhm erlangte, erwarb er sich in seiner Heimatstadt Lucca als Organist erste Meriten und komponierte auch Messen und Orgelmusik. Jüngste Funde seiner Jugendwerke sprühen bereits vor Originalität und zeigen einen Einblick in den opernhaften Stil des 19. Jahrhunderts, seine liturgischen Notwendigkeiten und Puccinis Beitrag zur stilistischen Entwicklung des Genres Kirchenmusik in Italien.

Zwei Königsinstrumente und zwei Meister ihres Faches versprechen eine weitere Sternstunde festlicher Trompeten- und Orgelmusik.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.07.2018