Große Bühne für die Region

Main-Tauber-Kreis.Der Main-Tauber-Kreis und die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ werden sich im kommenden Jahr auf der Bundesgartenschau in Heilbronn präsentieren. Die Aktivitäten sind in ein Gesamtkonzept der Region eingebunden. Es werden die Vorzüge des Wirtschaftsstandortes Main-Tauber-Kreis und der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ vorgestellt. Eine zentrale Präsentation von Kreis und Ferienlandschaft findet am Wochenende 11. und 12. Mai 2019 auf der Regionsbühne statt.

Die Bundesgartenschau startet am Mittwoch, 17. April, und dauert bis Sonntag, 6. Oktober. Der Main-Tauber-Kreis wird sich mit seinen Weltmarktführern, seiner geografischen Lage sowie dem leistungsstarken Mittelstand und Handwerk präsentieren.

„Wir setzen im Main-Tauber-Kreis auf den interessanten Spannungsbogen von Tradition und Innovation“, erklärt Landrat Reinhard Frank. Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ wiederum setzt auf Kultur und Genuss. „Mit einem kultur-kulinarischem Spazierweg werden Köstlichkeiten und Sehenswürdigkeiten aus den Landschaften Kraichgau-Stromberg, Odenwald, Hohenlohe und ‚Liebliches Taubertal‘ angesprochen“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“. Die Landschaft an Tauber und Main wird auf den Bocksbeutel, Edelobstbrände sowie Wild- und Grünkerngerichte eingehen.

Auf der Regionsbühne werden sich dann Städte und Gemeinden aus dem Main-Tauber-Kreis und der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ mit Beiträgen vorstellen. Es liegen bereits Meldungen aus Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen, Niederstetten, Tauberbischofsheim, Weikersheim und der bayerischen Mitgliedsstadt Rothenburg ob der Tauber vor. Weitere kulturelle Einrichtungen, Institutionen und Musikvereine können sich noch melden. Die Kontaktadresse lautet: Main-Tauber-Kreis, c/o „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825805 und 5806, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Homepage: www.liebliches-taubertal.de.

Dienstag, 21.08.2018