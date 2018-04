Große Herausforderung für Kommunen

Anzeige

Erklärbar ist dieser Rückgang der Quote mit der um 585 Kinder gestiegenen Zahl an unter Dreijährigen seit 2012. Mehr Geburten bedeuten, dass der Bedarf von Betreuungsplätzen steigt und die Quote damit sinkt. „Die Kommunen stehen – bei einer Vorlaufzeit von nur sechs Monaten –vor einer großen Herausforderung“, so Hartwig.

Dass die Zahl der Plätze für die unter Dreijährigen gar um 51 kreisweit zurückgegangen ist, begründete die Fachfrau vom Jugendamt mit dem Rückgang der Plätze für diese Kleineren in den altersgemischten Gruppen der Kindertageseinrichtungen. Denn der Anstieg der Geburtenzahlen führt nicht nur zu einem Mehrbedarf in der Kleinkindbetreuung, sondern mittlerweile auch zu einem an klassischen Kindergartenplätzen von Drei- bis Sechsjährigen.

Feststellbar sei zudem der wachsende Bedarf an Ganztagsbetreuungen, was die Einrichtungen wiederum fordere, so Angelika Hartwig. Erziehungsaufgaben, die früher im Elternhaus erledigt worden seien, verlagerten sich zunehmend auf die Kitas. Außerdem zeige eine zunehmende Zahl von Kindern Verhaltensauffälligkeiten. Auch die Inklusion – die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderungen – oder die Betreuung von Kindern, die aufgrund der Flucht aus anderen Kulturen und fast ohne deutsche Sprachkenntnisse in die Einrichtungen kommen, bedeute hohe Anforderungen an das Fachpersonal, das auch im Main-Tauber-Kreis zur Mangelware werde.

Positiv zeigt sich die Entwicklung bei den Betreuungsangeboten für Schulkinder einschließlich der Kinder, die nach der Schule zu Tageseltern gehen. Hier liegt die Quote bei den Grundschülern bei immerhin 52,5 Prozent. 4469 Kinder waren damit zum Stichtag 31. Dezember 2017 nach der Schule gut aufgehoben.

Dennoch stellte Angelika Hartwig fest, dass steigende Kinderzahlen einen weiteren Kita-Ausbau und Betreuungsangebote im Schulbereich erforderten. Außerdem habe der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) signalisiert, dass er Ausnahmegenehmigungen bei offensichtlichen Planungsversäumnissen kaum noch nachkommen werde. Auch nachträgliche Betriebserlaubnisse bei verspätet eingehenden Anträgen werde der KVJS nicht mehr bewilligen. Der Fachkräftemangel komme hinzu. „Wir hatten schon Fälle, dass nur noch verlängerte Öffnungszeiten angeboten werden konnten oder Gruppen eine halbe oder eine Woche geschlossen werden mussten. Das ist ein Problem für arbeitende Eltern“, so Hartwig.

Auch bei der Betreuungsqualität ergeben sich Herausforderungen durch flexible Mischgruppen und lange Betreuungszeiten. Notwendiger Personalwechsel in den Gruppen verringert die Zahl der festen Bezugspersonen für die Kinder. Festzustellen sei eine zunehmende Zahl von Kindern – auch unter Dreijährige – ,die Verhaltensauffälligkeiten und ein solch herausforderndes Verhalten zeigten, dass „ihnen zunehmend der Ausschluss aus Einrichtungen droht“, so Hartwig. Bei Erziehern führten diese Mehrbelastungen oft zu Überlastung.

Bei der Suche nach Lösungen sei die Expertengruppe Kita, die einige Jahre pausiert hatte, wieder einberufen worden. Zudem würden Frühförderstellen in die jährliche Fachberaterrunde eingeladen und die Themen rund um die Kinderbetreuung in der Bürgermeisterversammlung thematisiert. Als Empfehlung an die Träger von Kitas ergeht der Rat, die Rahmenbedingungen zu verbessern, Leitungen zumindest teilweise freizustellen und hauswirtschaftliche Hilfen als Zusatzkräfte einzustellen.

In der anschließenden Diskussion merkte Wolfgang Pempe die Notwendigkeit an, mit der Zunahme von Kindern „mit herausforderndem Verhalten“ umgehen zu müssen. Matthias Fenger lobte die Wiedereinberufung der zentralen Planungsgruppe und plädierte für eine nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Bedarfserhebung gemäß der Vorgaben des KVJS.

Ute Schindler-Neidlein wollte wissen, was denn geschehe, wenn ein Kindergartenplatz gekündigt werde. Dann, so Angelika Hartwig, suche der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des Jugendamts nach einer Alternative. Oft aber seien die Türen verschlossen, weil Problemkinder bekannt seien.

Thomas Schreglmann wies auf die zunehmende vorzeitige Erwerbslosigkeit von Erzhierinnen aufgrund der Belastungen im Beruf hin. 35 bis 40 Prozent gingen wegen psychischer Belastungen vorzeitig in den Ruhestand. Das Thema Kinderbetreuung, so Schreglmann, betreffe somit nicht nur Kinder.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.04.2018