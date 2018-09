Große Vögel bestaunen

Main-Tauber-Kreis.Für die Seniorenfahrt des Maschinenrings östlicher Tauberkreis in den Neckar-Odenwald-Kreis am Mittwoch, 26. September, gibt es folgende Abfahrtszeiten und -orte: 6.30 Uhr Creglingen/ZOB am Schulzentrum 6.40 Uhr Neubronn/Bushaltestelle am Berg; 6.50 Uhr Weikersheim/Parkplatz Tauberwiesen 7 Uhr; Markelsheim/Bahnhof 7.05 Uhr Igersheim/Parkplatz am Friedhof 7.15 Uhr Bad Mergentheim/Tankstelle Wahl. Programm: Zur Betriebsbesichtigung wird die Reisegruppe im Biomassezentrum „Sansenhecken“ der AWN Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises mbH in Buchen erwartet. Hier wird seit 1996 eine ursprünglich kommunal genutzte Deponie zu einem überregional bedeutenden Entsorgungszentrum entwickelt. Auf der spätmittelalterlichen Burg Guttenberg mit Sitz der Deutschen Greifenwarte in Haßmersheim können bei einer Flugvorführung die riesigen Vögel bestaunt werden. Nach dem Mittagessen gibt es einen Rundgang durch Haßmersheim. Die Fahrt findet im „Winzerhof Wille“ in Dittwar ihren Abschluss.

