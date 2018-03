Großer Mangel bei Nahrungsberufen

Anzeige

Besonders deutlich wird der Bewerberrückgang inzwischen bei den Nahrungsberufen. Bäcker, Fleischer und deren Fachverkäufer werden händeringend gesucht. So informiert die Kreishandwerkerschaft, dass im Main-Tauber-Kreis neun Lehrbetriebe für das Bäckereihandwerk und neun Betriebe für die Ausbildung zum Fleischer Ausbildungsplätze anbieten.

Schule vor Ort

Dies gilt auch für die Berufsbilder Bäckereifachverkäufer und Fleischereifachverkäufer. In den Betrieben wird der praktische Teil dieser Ausbildung vermittelt. Den schulischen Unterricht erhalten die Auszubildenden an der Gewerblichen Berufsschule in Bad Mergentheim. „Dort stehen moderne Ausbildungsverhältnisse zur Verfügung, und junge Menschen werden bestens auf ihr berufliches Leben vorbereitet“, sagt Landrat Reinhard Frank.

Grundlagen schaffen

Erfreulicherweise konnte die Landkreisverwaltung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart vereinbaren, dass diese Berufsbilder auch im kommenden Schuljahr an der Gewerblichen Schule in Bad Mergentheim unterrichtet werden. Inzwischen hat man dort den Weg eingeschlagen, Bäcker und Fleischer sowie deren Fachverkäufer in den allgemein bildenden Fächern gemeinsam zu unterrichten. Nur noch die Fachkunde wird getrennt gelehrt. So werden Lehrerressourcen eingespart. Nach dem Abschluss der Ausbildung bestehen für Nachwuchsbäcker und Nachwuchsfleischer auch gute Chancen, sich eine selbständige Existenz aufzubauen. Informationen gibt es bei den jeweiligen Innungen des Bäcker- oder des Fleischerhandwerks. Gerne unterstützt beratend die Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises. lra

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.02.2018